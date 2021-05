Zhromaždenia k Sviatku práce v Paríži a Istanbule sprevádzali potýčky

Istanbul/Paríž 1. mája (TASR) - Napriek pandémii vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 a s tým súvisiacim obmedzeniam sa v mnohých krajinách sveta v sobotu uskutočnili tradičné demonštrácie a pochody za práva pracujúcich.



Demonštrácia sa napr. konala aj v Zürichu vo Švajčiarsku, kde vláda síce začala postupne zmierňovať protipandemické opatrenia, ale zákaz veľkých zhromaždení platí až do konca mája.



Prvomájový pochod sa v sobotu konal aj v Paríži. Polícii sa darilo udržať dav pod kontrolou, ale situácia sa vyhrotila, keď sa do čela pochodu dostali radikáli vyzbrojení petardami a delobuchmi. Po potýčkach s políciou bolo zadržaných najmenej 17 ľudí.



Na sprievode ulicami Paríža sa zúčastnili zástupcovia odborových a mládežníckych organizácií, socialistických a komunistických strán, ako aj priaznivci hnutia "žlté vesty", ktorí skandovali: "Stále sme tu!"



Podľa odborovej organizácie Všeobecná konfederácia práce (CGT) sa vo Francúzsku v sobotu očakáva okolo 300 prvomájových zhromaždení a podujatí s účasťou asi 100.000 ľudí.



Francúzske médiá informovali, že podobne ako v Paríži bola polícia nútená zasiahnuť aj v ďalších mestách, kde sa konali prvomájové pochody.



Prvomájová demonštrácia bola aj v Madride a ďalších 70 mestách Španielska. K pochodu organizovanému socialistami v Madride sa pridala aj podpredsedníčka vlády Carmen Calvová. Úrady obmedzili počet účastníkov na tomto podujatí na 1000.



Odboroví predáci Pepe Alvárez a Unai Sordo na zhromaždení v Madride vyzvali vládu, aby dodržala záväzky, ktorých plnenie zabrzdila pandémia. Ide o zrušenie kontroverznej pracovnej reformy, zvýšenie minimálnej mzdy a schválenie zákona o rovnakom odmeňovaní. Zdôraznili, že pre prekonanie krízy je kľúčová zamestnanosť.



Istanbulská polícia v sobotu zadržala desiatky ľudí, ktorí sa napriek zákazu snažili na námestí Taksim uskutočniť tradičné prvomájové zhromaždenie. Podľa agentúry AFP tam bolo zadržaných vyše 100 ľudí, renomované právnické združenie informovalo o 170 zadržaných.



Na námestí Taksim sa pritom bez problémov a s povolením úradov uskutočnilo menšie zhromaždenie vedené provládnou Konfederáciou tureckých odborových zväzov (Hak-Is).



Miestne médiá informovali, že polícia zmarila aj tradičné prvomájové zhromaždenie v Ankare, pričom zadržala najmenej 11 ľudí.



Účastníci prvomájovej demonštrácie v Manile, hlavnom meste Filipín, upozorňovali na dôsledky pokračujúceho lockdownu, na nezamestnanosť a ekonomické problémy, ktoré sú najzávažnejšie za posledné roky.



Indonézska organizácia pracujúcich zvolala na sviatok 1. mája do Jakarty protest proti vládnej reforme pracovného práva.



V Soule sa na 1. mája zišli členovia Kórejskej odborovej konfederácie, ktorí žiadali lepšie pracovné podmienky a posilnenie postavenia zamestnancov. V Južnej Kórei je pritom kvôli pandémii stále zakázané stretávanie sa viac ako piatich ľudí.



Členovia Komunistickej strany Ruskej federácie už tradične na 1. mája položili kvety k pamätníku Karla Marxa v Moskve. Šéf strany Gennadij Ziuganov predtým požiadal úrady, aby nezakročili proti účastníkom pochodu komunistov, a sľúbil, že budú dodržiavať všetky pandemické opatrenia.



Prvý májový deň sa ako sviatok práce oslavuje v mnohých krajinách Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie, aj keď tento rok, podobne ako vlani, zhromaždenia ľudí sprevádzajú zákazy alebo obmedzenia.