Zhromaždenie OSN začne rokovanie o rezolúcii odsudzujúcej ruskú anexiu

New York 10. októbra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN začne v pondelok rokovať o návrhu rezolúcie odsudzujúcej ruskú anexiu štyroch ukrajinských regiónov, ktorou chcú západné štáty podčiarknuť medzinárodnú izoláciu Moskvy. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Rezolúciu Rusko vetovalo na zhromaždení Bezpečnostnej rady OSN 30. septembra. Tá však bola následne predložená Valnému zhromaždeniu, v ktorom má každý zo 193 členských štátov OSN jeden hlas bez akejkoľvek možnosti použiť právo veta.



"Je to enormne dôležité," vyhlásil Olof Skoog, ktorý ako zástupca EÚ rezolúciu vypracoval spoločne s Ukrajinou a ďalšími krajinami.



"Pokiaľ systém OSN a medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom Valného zhromaždenia nebudú reagovať na takýto pokus o ilegálny krok, dostaneme sa do veľmi, veľmi zlej situácie," švédsky diplomat povedal novinárom.



Pokiaľ by Valné zhromaždenie ruský krok neodsúdilo, ostatné štáty by získali voľnú ruku na anektovanie cudzích území. Predpokladá sa, že hlasovanie o návrhu sa uskutoční najskôr v stredu.



Návrh rezolúcie odsudzuje ruský "pokus o ilegálnu anexiu" Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti prostredníctvom "takzvaných referend" a zdôrazňuje, že takéto kroky nemajú "žiadnu platnosť" v rámci medzinárodného práva.