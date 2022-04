Zhromaždenie RE vyzvalo na zriadenie medzinárodného trestného súdu

Brusel/Štrasburg 28. apríla (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) vyzvalo vo štvrtok na zriadenie ad hoc medzinárodného trestného súdu, ktorý by bral na zodpovednosť páchateľov ruskej agresie proti Ukrajine, informuje spravodajca TASR.



Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v správe pre médiá uviedlo, že jeho členovia sú "zhrození pokračujúcou agresívnou vojnou vedenou Ruskou federáciou proti Ukrajine", ako aj správami o "zverstvách voči civilistom spáchanými ruskými jednotkami".



V tejto súvislosti PZ RE vyzvalo všetky členské a pozorovateľské štáty tejto celoeurópskej organizácie, aby urýchlene zriadili ad hoc medzinárodný trestný súd, ktorý by mal dostať mandát na "vyšetrovanie a stíhanie zločinu agresie, ktorého sa dopustilo politické a vojenské vedenie Ruskej federácie".



Takýto súd by mal podľa PZ RE uplatňovať definíciu "trestného činu agresie", tak ako je stanovená v medzinárodnom obyčajovom práve. Súd by mal byť v Štrasburgu, vzhľadom na možnú súčinnosť s Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP), ktorý sídli rovnako v Štrasburgu, a mal by mať právomoc vydávať medzinárodné zatykače. Na druhej strane by takýto súd nemal byť obmedzovaný štátnou imunitou alebo imunitou, ktorá vyplýva z funkcie šéfov štátov a vlád a iných štátnych úradníkov.



V jednomyseľne prijatej rezolúcii PZ RE, založenej na správe pripravenej poľským poslancom Aleksanderom Pociejom, sa uvádza, že zhromaždenie je zdesené množiacimi sa správami z Ukrajiny o prípadoch znásilňovania a mučenia používaných ako vojnové zbrane – podľa medzinárodného trestného práva je to vnímané ako vojnový zločin.



PZ RE v uznesení odsúdilo aj správy o udelení vyznamenaní členom 64. motorizovanej pešej brigády zo strany prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina. Ide o ruskú brigádu, ktorá bola v čase nahlásených zverstiev rozmiestnená v Buči. Tento akt podľa členov PZ RE vysiela "zdrvujúci odkaz" rodinám obetí a cynicky povzbudzuje ostatné ruské jednotky, aby beztrestne pokračovali v páchaní podobných činov, ktoré možno označiť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.



Medzinárodné spoločenstvo by podľa PZ RE malo vyslať jasný opačný signál, a to, že páchatelia vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a možnej genocídy budú braní na zodpovednosť. To isté musí platiť aj pre páchateľov trestného činu agresie, pre konkrétnych predstaviteľov politického a vojenského vedenia Ruskej federácie, ktoré je zodpovedné za rozpútanie prebiehajúcej vojny na Ukrajine.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)