Zhromaždenie WHO odsúdilo útoky na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine

Ženeva 26. mája (TASR) - Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rezolúcii prijatej vo štvrtok prevažnou väčšinou hlasov ostro odsúdili vojnu Ruska na Ukrajine a útoky na tamojšie zdravotnícke zariadenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Rezolúciu na výročnom Svetovom zdravotníckom zhromaždení, ktoré je rozhodovacím orgánom WHO, schválili pomerom 88 hlasov k 12. Aj keď dokument nezavádza žiadne sankcie proti Rusku, ešte viac zdôrazňuje izoláciu Moskvy na medzinárodnej scéne.



Rezolúcia "čo najdôraznejšie odsudzuje vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine vrátane útokov na zdravotnícke zariadenia". Vyzýva tiež Rusko, aby "okamžite prestalo s útokmi na nemocnice" a ďalšie zdravotnícke miesta.



Ukrajinská veľvyslankyňa pri OSN v Ženeve Jevhenija Filipenková povedala, že plnohodnotná invázia Ruska spustená 24. februára vyvolala obrovskú zdravotnú a humanitárnu krízu na Ukrajine aj mimo nej.



"Zhromaždenie WHO musí dať úplne jasne najavo, na kom spočíva zodpovednosť za túto zdravotnú krízu – spočíva na Ruskej federácii," dodala Filipenková.



Návrh rezolúcie predložila Ukrajina a spolunavrhovateľmi boli krajiny ako USA, Británia, Japonsko, Turecko a Európska únia okrem Maďarska.



Zo 194 členských štátov WHO má právo hlasovať 183 štátov. Z nich 88 hlasovalo za rezolúciu a 12 proti, 53 krajín sa zdržalo a 30 nebolo prítomných.



V rezolúcii sa uvádza, že vojna závažným spôsobom bráni v prístupe k zdravotnej starostlivosti na Ukrajine a má širšie dôsledky na celý región.



Dokument tiež vyzýva Rusko, aby v súlade s medzinárodným právom rešpektovalo a chránilo všetkých zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ako aj chorých a ranených. Rezolúcia tiež apeluje na bezpečný, rýchly a ničím nerušený prístup ľudí k pomoci, ak ju potrebujú, a na voľný tok základných liekov a vybavenia.



WHO, agentúra patriaca pod OSN, overila 256 jednotlivých útokov na zdravotníctvo na Ukrajine od začiatku Ruskej invázie. Organizácia tiež oznámila, že pri nich zahynulo 75 ľudí a 59 utrpelo zranenia. Na 212 útokoch sa podieľali ťažké zbrane.



WHO neposkytla ďalšie podrobnosti, aby chránila anonymitu obetí a informátorov.



Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Michael Ryan podľa svojich slov dúfa, že tieto overené informácie využijú ďalšie orgány a "podniknú potrebné kroky na začatie trestných vyšetrovaní, ktoré sú nutné".



Zástupca ruského veľvyslanca Alexander Alimov odmietol "všetky obvinenia" vyslovené Filipenkovou a dodal, že rezolúcia je "jasne protiruská".