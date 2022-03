Zhruba 300 civilistov z Mariupola sa evakuovalo do Záporožia

Ľvov 15. marca (TASR) - Približne 300 civilistom sa podarilo dostať sa z prístavného mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny do mesta Záporožie. Informovala o tom v utorok mariupolská mestská rada s tým, že ide o zatiaľ prvú úspešnú evakuáciu obyvateľov z Mariupola, obliehaného ruskými vojakmi, uvádza agentúra Reuters.



"Z Mariupolu včera odišlo asi 160 áut. Podľa správ získaných do 10.00 h (utorka) dorazilo (dosiaľ) do Záporožia približne 300 obyvateľov," uviedla mestská rada.



Reuters pripomína, že podľa odhadu ukrajinských úradov je z Mariupolu potrebné naliehavo evakuovať prinajmenšom 200.000 obyvateľov. Podľa tamojších predstaviteľov prišlo v meste v dôsledku bojov o život už vyše 2500 ľudí.



Obyvatelia Mariupola, v ktorom prebiehajú rozsiahle útoky ruských síl, sú zároveň už niekoľko dní bez elektriny, tepla a vody. Rýchlo sa im míňajú aj zásoby potravín, pričom Červený kríž v pondelok varoval, že čas na ich záchranu "sa kráti".



Pred ruskou inváziou bol Mariupol priemyselným a obchodným centrom a sústredili sa v ňom aj inštitúcie ponúkajúce vyššie vzdelanie, pripomína spravodajská stanica Sky News.