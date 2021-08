Žiaci v Česku sa budú musieť pri nástupe do školy otestovať

Praha 17. augusta (TASR) - Od 1. septembra sa v Česku uskutoční ďalšie uvoľňovanie pandemických obmedzení. Týkať sa budú kultúrnych či športových akcií alebo reštaurácií. V pondelok to schválila vláda premiéra Andreja Babiša. Po rokovaní kabinetu oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch aj podmienky, za akých sa vrátia do škôl žiaci.



Informácie priniesli portály Novinky.cz a ČT24.



Žiaci sa budú testovať trikrát, a to 1., 6. a 9. septembra. Ak antigénové testy nepodstúpia, budú musieť nosiť v spoločných priestoroch školy rúško.



"Ak sa dieťa odmietne dať testovať, bude musieť nosiť ochranu dýchacích ciest," povedal Vojtěch s tým, že antigénové testy dodá štát. Žiaci budú môcť predložiť negatívny test aj z iného oficiálneho odberového miesta.



Výnimku budú mať očkovaní. Rovnaké pravidlá budú platiť aj pre zamestnancov školy.



Ak však bude viac než 25 pozitívnych testov na 100.000 vykonaných, minister plánuje v testovaní pokračovať aj po 9. septembri, a to v rámci konkrétnej školy alebo regiónu.



Okrem toho česká vláda schválila ďalšie uvoľňovanie koronavírusových opatrení, a to od 1. septembra. Zvýši sa kapacita kultúrnych či športových akcií, ktoré budú môcť byť zaplnené na 100 percent.



Polovica ľudí v sále, ak ich bude nad 3000, však bude musieť mať test, polovica bude musieť byť po ochorení COVID-19 alebo po očkovaní.



Zoologické záhrady, zámky, múzeá a galérie budú fungovať už bez kapacitných obmedzení, ale návštevníci musia mať možnosť udržiavať rozostup 1,5 metra, upozornil minister.



Uvoľňovanie sa bude týkať aj reštaurácií. Pri stole bude môcť sedieť už šesť ľudí namiesto štyroch.



Už od budúceho pondelka bude Česko uznávať očkovanie u ľudí z krajín mimo Európskej únie, ak bude ich vakcína schválená Európskou agentúrou pre lieky (EMA), informoval portál Novinky.cz.