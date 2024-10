Žiaci v Záhrebe nechcú chodiť do školy, šikanuje ich 9-ročný chlapec

Záhreb 23. októbra (TASR) - Približne tisíc žiakov základnej školy v chorvátskej metropole Záhreb v utorok bojkotovalo vyučovanie, pretože sa do školy vrátil deväťročný chlapec, ktorý spolužiakov šikanuje. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na chorvátsku štátnu televíziu HRT.



Problémový chlapec bol z dôvodu šikany nútený odísť z predchádzajúcej školy po tom, čo sa všetci jeho spolužiaci zo školy odhlásili.



Rodičia tvrdia, že chlapec ohrozuje spolužiakov násilnými fyzickými útokmi, vyhrážkami, sexuálnym obťažovaním a hanlivým slovníkom. Miestne médiá napísali, že väčšina jeho spolužiakov musela vyhľadať odbornú pomoc. Prípad podľa agentúry AFP otriasol vzdelávacím systémom krajiny.



Žiaci začiatkom októbra päť dní bojkotovali vyučovanie, v dôsledku čoho problémový chlapec prestal chodiť do školy. V pondelok sa však vrátil s pedagogickým asistentom. Riaditeľ školy odstúpil, ako dôvod uviedol "nátlak" na školu.



V utorok večer sa pred školou zhromaždili stovky rodičov. Na plot školy umiestnili transparenty s nápismi ako "Pomôžte chlapcovi! Konajte!" či "Kto v rámci systému zlyhal?".



Rodičia obávajúci sa o bezpečnosť svojich detí tvrdia, že neprotestujú proti chlapcovi, ale proti systému, ktorý je podľa nich neefektívny. Protestovať chcú aj v stredu.



Chorvátsky minister školstva Radovan Fuchs vyzval deti na návrat do školy. "Garantujeme normálny vývoj vyučovacieho procesu. Toto je veľmi smutný príbeh," uviedol.