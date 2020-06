Žiaci základných škôl v Británii sa v lete do lavíc nevrátia

Londýn 9. júna (TASR) - Britské úrady sa rozhodli neuskutočniť plán, podľa ktorého sa mali všetci žiaci základných škôl vrátiť do lavíc už v priebehu letných mesiacov. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



Očakáva sa, že minister školstva Gavin Williamson oznámi parlamentu túto zmenu ešte počas utorka, hlásia britské médiá. Ide o zatiaľ poslednú zo zmien v rámci opatrení britskej vlády v boji proti novému koronavírusu, ktorá sa v posledných týždňoch obrátila o 180 stupňov, píše agentúra DPA.



Britská vláda pôvodne sľúbila, že všetci žiaci základných škôl sa za dodržiavania bezpečných rozstupov vrátia do tradičného vyučovacieho procesu ešte v priebehu tohto leta.



Odborové zväzy učiteľov túto zmenu privítali, no iní, vrátane niektorých poslancov z radov Johnsonových konzervatívcov, boli zásadne proti.



Mary Boustedová z Národnej vzdelávacej únie (NEU) uviedla, že "povinné dodržiavanie bezpečných rozstupov medzi žiakmi úplne znemožňuje základným školám prijať všetkých žiakov pred letnými prázdninami".



"Potrebujeme národný plán obnovy pre vzdelávanie v súlade s plánom obnovy zamestnania," povedala Boustedová.



Prieskum organizácie YouGov uverejnený v pondelok naznačil, že iba 41 percent Britov verí, že vláda na pandémiu zareagovala dobre, pričom 56 percent súhlasilo s tým, že vláda situáciu nezvládla.