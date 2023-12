Žiačka sa na strednej škole vo Francúzsku vyhrážala nožom učiteľke

Rennes 13. decembra (TASR) — Dvanásťročná školáčka ohrozovala v stredu učiteľku nožom na strednej škole v severofrancúzskom meste Rennes. Pri incidente nebol nikto zranený, prokuratúra ho však začala vyšetrovať, informovala agentúra AFP.



Miestny prokurátor Philippe Astruc uviedol, že žiačka narodená v roku 2011 prišla do triedy ozbrojená veľkým nožom "so zjavným úmyslom zabiť svoju učiteľku angličtiny". Počas hodiny hrozila nožom učiteľke, ktorá z triedy utiekla. Žiačku odzbrojili zamestnanci školy, dodal Astruc.



V školách vo Francúzsku, kde žije početná moslimská a židovská komunita, rastie v poslednom čase napätie, k čomu prispieva aj prebiehajúca vojna medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas v Pásme Gazy, píše AFP.



V októbri radikalizovaný islamista v meste Arras dobodal na smrť svojho bývalého učiteľa. V pondelok zasa učitelia v mestečku Issou v metropolitnej oblasti Paríža odmietli nastúpiť do práce po tom, čo skupina žiakov bola minulý týždeň pohoršená, keď učiteľ na hodine francúzštiny ukázal študentom obraz zo 17. storočia, na ktorom sú nahé ženy.



Pre podiel na vražde stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ktorú na parížskom predmestí Conflans-Sainte-Honorine v októbri 2020 spáchal radikalizovaný islamista, boli v piatok na podmienečné tresty väzenia odsúdení šiesti tínedžeri. K Patyho vražde došlo krátko po tom, ako sa na sociálnych sieťach rozšírili správy, že na hodine žiakom ukázal karikatúry proroka Mohameda zo satirického časopisu Charlie Hebdo.