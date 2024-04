Žiačku, ktorá bodla spolužiačku, poslali do nápravnovýchovného ústavu

Budapešť 30. apríla (TASR) - Žiačku šiestej triedy základnej školy v severomaďarskej obci Bőny, ktorá v pondelok bodla nožom do chrbta v oblasti srdca svoju spolužiačku, umiestnia na návrh prokurátora na 30 dní do nápravnovýchovného zariadenia. O osude 12-ročnej školáčky rozhodol v utorok súd v Győri. Šiestačka mala pripravený zoznam spolužiakov, ktorých sa chystala zabiť. S odvolaním sa na server blikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prokurátor pri návrhu bral do úvahy vek podozrivej. "Proti verdiktu sa nikto neodvolal," uviedla hovorkyňa súdu v Győri Kinga Mátéová.



Podľa jej vyjadrenia väčšinu žiakov triedy ešte nevypočuli, ale vyšetrovať budú aj rodinné pomery útočníčky. Vzhľadom na zoznam spolužiakov určených na zabitie, ktorý u dievčaťa našli, nemožno podľa hovorkyne súdu vylúčiť, že v prípade prepustenia na slobodu nespácha ďalší trestný čin.



Dievča už vypovedalo pred sudcom. Je voči nemu vznesené obvinenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu spáchanej na osobe mladšej ako 14 rokov.



Polícia Rábsko-mošonsko-šopronskej stolice na tlačovej konferencii v pondelok uviedla, že 12-ročná útočníčka po vyučovacej hodine bodla spolužiačku 20 centimetrov dlhým nožom do chrbta, následne ho vytiahla a hodila na zem. Šiestačka si nôž priniesla z domu a mala ho schovaný v školskej lavici. V čase incidentu už väčšina žiakov nebola v triede.



Polícia potvrdila, že dievča si viedlo zoznam mien svojich spolužiakov. Tých, ktorých sa žiačka chystala zabiť, mala označených červenou farbou.



Útočníčka bola podľa predstaviteľky stoličnej polície Ágnes Nagyovej dobrou, tichou žiačkou. Motív činu preveruje polícia v rámci trestného konania, ktoré vzhľadom na vek dieťaťa prebieha za prítomnosti zákonných zástupcov.





