Žiadateľov o víza z Afganistanu prevezú USA na základňu vo Virgínii

Washington 20. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v pondelok oznámila, že približne 2500 Afgancov, ktorí pracovali pre vládu USA, dočasne umiestni na vojenskú základňu v americkom štáte Virgínia, informovala agentúra AP.



Afgancov a ich rodinných príslušníkov prevezú na vojenskú základňu Fort Lee vo Virgínii, kde počkajú na vydanie víz.



Americké ministerstvo obrany vo vyhlásení zaslanom Kongresu uviedlo, že títo žiadatelia začnú prichádzať na budúci týždeň. Cieľom je podľa ministerstva dopraviť ich na "bezpečné miesta", kde je možné dokončiť proces vydávania víz.



Bidenova administratíva minulý týždeň oznámila, že počas posledného júlového týždňa začne s odsunom tisícov tlmočníkov a ďalších Afgancov, ktorí počas takmer 20 rokov trvajúcej vojny v Afganistane pomáhali americkej armáde. Táto iniciatíva má názov operácia Spojenecké útočisko (Operation Allies Refuge).



Evakuačné lety z Afganistanu budú v prvej fáze otvorené pre tých Afgancov, ktorí už požiadali o mimoriadne prisťahovalecké víza do USA.



Záujem podľa AP prejavilo zhruba 20.000 Afgancov. V prvej skupine, ktorá má prísť do Fort Lee, bude približne 2500 osôb.



Mnohí Afganci, ktorí pre americkú armádu vykonávali tlmočnícke a iné služby, sa obávajú odplaty zo strany fundamentalistického hnutia Taliban, ktoré začína postupne ovládať čoraz väčšie, predovšetkým vidiecke oblasti Afganistanu.



Deje sa tak v situácii, keď sa z Afganistanu po takmer 20 rokoch sťahujú americké jednotky, ktorých odsun by mal byť ukončený do 31. augusta tohto roka.