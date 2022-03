Žiadna krajina vlani nesplnila podmienky WHO pre kvalitu ovzdušia

Ženeva 22. marca (TASR) - V roku 2021 nesplnila ani jedna krajina podmienky pre kvalitu ovzdušia stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V niektorých regiónoch sa úroveň smogu po poklese spôsobenom pandémiou COVID-19 dokonca zvýšila. Vyplýva to z dát o znečistení vzduchu v 6475 mestách sveta, ktoré boli zverejnené v utorok. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



WHO odporúča, aby priemerná ročná hodnota koncentrácie jemných prachových častíc známych ako PM2.5 v ovzduší neprekročila päť mikrogramov na meter štvorcový. Táto hodnota bola stanovená po tom, ako WHO vlani sprísnila tieto limity s tým, že aj malá koncentrácia týchto častíc v ovzduší môže predstavovať vážne zdravotné riziká.



Túto hodnotu však splnilo iba 3,4 percenta miest, ktoré boli súčasťou prieskumu, vyplýva z dát zozbieraných švajčiarskou technologickou spoločnosťou IQAir, ktorá sa zameriava na monitorovanie ovzdušia. V 93 mestách bola koncentrácia jemných prachových častíc PM2.5 v ovzduší dokonca desaťkrát vyššia, než odporúča WHO.



"Je veľa krajín, ktoré robia pokroky pri znižovaní (týchto hodnôt). Čína začínala s veľmi vysokými číslami, ktoré stále klesajú. Avšak na svete sú aj miesta, kde sa to zhoršuje," uviedla Christi Schroederová z IQAir.



Podľa zozbieraných dát sa zhoršila kvalita ovzdušia napríklad v Indii, pričom Naí Dillí ostáva aj naďalej najviac znečistených hlavným mestom na svete.



Najviac znečistenou krajinou je Bangladéš, čo je údaj, ktorý sa oproti predchádzajúcemu roku taktiež nezmenil. Druhou najviac znečistenou krajinou sa však stal strtedoafrický Čad, ktorý bol do prieskumu zaradený tento rok prvýkrát.



Čína, ktorá podľa agentúry Reuters bojuje so znečistením vzduchu už dlhodobo, skončila na 22. mieste. Čo je pokrok oproti prechádzajúcemu roku, keď bola na 14. mieste. Podľa IQAir sa tam hodnota častíc PM2.5 v priemere pohybovala na úrovni 32,6 mikrogramu na meter štvorcový.



V rámci Číny je ovzdušie najviac znečistené v meste Chotan (v čínštine Che-tchien) ležiacom na severozápade republiky v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. Hodnota častíc PM2.5 v ovzduší tam dosahovala viac ako 100 mikrogramov na meter štvorcový. Toto mesto sa tak v rámci prieskumu stalo tretím mestom s najznečistenejším ovzduším na svete. Na prvých dvoch priečkach sa nadchádzajú indické mestá Bhivádi and Gháziábád.