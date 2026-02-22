< sekcia Zahraničie
Žiadosť o amnestiu podalo vyše 1500 politických väzňov vo Venezuele
Všeobecná amnestia je dlhodobou hlavnou požiadavkou venezuelskej opozície.
Autor TASR
Caracas 21. februára (TASR) - Viac ako 1500 politických väzňov vo Venezuele požiadalo o amnestiu na základe novo prijatého zákona, uviedol v sobotu predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Celkovo sa v súčasnosti posudzuje 1557 prípadov a stovky ľudí, ktorí boli zbavení slobody, už bolo na základe zákona o amnestii prepustých,“ povedal Rodríguez na tlačovej konferencii.
Venezuelský parlament schválil nový zákon o amnestii vo štvrtok. Cieľom zákona je udeliť všeobecnú a úplnú amnestiu za trestné činy alebo priestupky spáchané v konkrétnych obdobiach od roku 1999, poznačených politicky motivovanými konfliktami vo Venezuele. Vďaka nemu môžu úrady prepustiť stovky predstaviteľov opozície, aktivistov, obhajcov ľudských práv, novinárov a ďalších, ktorí sa v priebehu posledných 27 rokov stali terčom útokov vládnucej strany.
Amnestia sa však nevzťahuje na osoby stíhané alebo odsúdené za podnecovanie vojenských operácií proti krajine. Amnestia podľa zákona tiež nie je automatická - žiadatelia o ňu musia požiadať súd, ktorý ich prípad posúdi.
V piatok poslanec parlamentu dohliadajúci na proces Jorge Arreaza oznámil, že venezuelské úrady rozhodli o udelení amnestie pre 379 politických väzňov. Doposiaľ z nich bolo prepustených 80, uviedol v sobotu Rodríguez pre AFP.
Zákon je iniciatívou Delcy Rodríguezovej - sestry predsedu parlamentu -, ktorá sa prezidentského úradu ujala po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a z Venezuely odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Rodríguezová, ktorá spolupracuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v súvislosti s venezuelskou ropou, je odvtedy vystavená tlaku, aby prepustila politických väzňov.
Všeobecná amnestia je dlhodobou hlavnou požiadavkou venezuelskej opozície. Od začiatku januára, keď dočasná vláda oznámila podmienečné prepustenie, už bolo prepustených niekoľko stoviek ľudí.
