Stretnutie s väzneným Ujgurom vyvolalo nezhody medzi Čínou a misiou EÚ

Peking 16. marca (TASR) - Plánovaná návšteva veľvyslancov Európskej únie v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang bola pozastavená pre požiadavku stretnúť sa s väzneným ujgurským akademikom Ilhamom Tohtim. Podľa agentúry AFP to v stredu potvrdil nemenovaný európsky diplomatický zdroj.



Dôvodom nezhôd okolo návštevy európskych diplomatov v Číne je ich žiadosť o stretnutie s Tohtim, ktorý bol v roku 2014 na základe obvinení zo separatizmu odsúdený na doživotie. V roku 2019 bol ocenený Sacharovou cenou za slobodu myslenia.



"Rokovania uviazli - dôvodom je Tohti, ako aj ďalšie podmienky," povedal diplomat pre AFP. "Nemyslím si, že (misia EÚ) pôjde v dohľadnom čase (do Číny)," dodal.



Čínsky veľvyslanec pri EÚ Čang Ming v utorok uviedol, že "takmer všetko bolo pripravené", čo sa týka návštevy veľvyslancov členských štátov EÚ. Problematickými sa však stali ich "neakceptovateľné požiadavky". "Trvali na stretnutí so zločincom odsúdeným na základe čínskych zákonov," uviedol. "Je to neprijateľné; je mi to ľúto," povedal.



Čína zadržiava v regióne Sin-ťiang podľa odhadov milión Ujgurov a príslušníkov ďalších - prevažne moslimských - menšín v táboroch "politickej prevýchovy". Zaobchádzanie Pekingu s moslimskými menšinami v tomto regióne a ich väznenie vyvolávajú čoraz silnejšie odsudzujúce reakcie medzinárodného spoločenstva - Čínu obviňujú napríklad z nútenej sterilizácie žien a z posielania na nútené práce.



Peking najprv existenciu táborov v Sin-ťiangu popieral, neskôr ich však začal brániť a tvrdiť, že ide o odborné školiace strediská zamerané na zníženie príťažlivosti islamského extrémizmu.



Delegácia troch predstaviteľov EÚ, ktorá v januári 2019 navštívila Sin-ťiang, vyhlásila, že ľudia, ktorých stretli v tzv. školiacom stredisku, sa s nimi nerozprávali otvorene, ale recitovali reč, ktorá im bola vopred nadiktovaná.



Po tom, čo vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová koncom februára vyzvala na "nezávislé a dôkladné zhodnotenie ľudskoprávnej situácie" v Sin-ťiangu, čínsky minister zahraničných vecí Wang I predĺžil 7. marca pozvanie na návštevu tohto regiónu, dodal Čang.



Šéf čínskej diplomacie zdôraznil, že jeho krajina je "zahraničným diplomatom, novinárom a turistom otvorená". Klub zahraničných dopisovateľov v Číne (FCCC) však uvádza, že spravodajcovia zo zahraničia, ktorí chceli počas uplynulého roka pokrývať dianie v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, boli vystavení rozsiahlemu obťažovaniu a sledovaniu zo strany čínskych orgánov.