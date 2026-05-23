Žiadosti o zelenú kartu odteraz možno podávať len z domovskej krajiny
Washington 23. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok oznámila, že žiadatelia o zelenú kartu, ktorá zaručuje právo na trvalý pobyt v Spojených štátoch, budú musieť okrem výnimočných prípadov podávať žiadosť len zo svojej domovskej krajiny. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Odteraz bude musieť cudzinec, ktorý sa v USA zdržiava dočasne, vrátiť do svojej domovskej krajiny, aby podal žiadosť,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Úradu pre občianstvo a imigráciu USA (USCIS) Zach Kahler
Týka sa to napríklad študentov a dočasných zamestnancov, alebo ľudí s turistickými vízami, ktorí do USA prichádzajú na krátky čas a na konkrétny účel, vysvetlil Kahler. „Náš systém je nastavený tak, aby po skončení pobytu odišli. Takýto pobyt by nemal byť prvým krokom k získaniu zelenej karty,“ doplnil.
Podľa denníka The Washington Post udeľujú Spojené štáty ročne viac než milión zelených kariet, pričom doteraz sa viac než polovica žiadateľov nachádzala priamo na území USA, uvádza AFP.
Zavedením povinnosti žiadať o trvalý pobyt z domovskej krajiny nebude v takej miere potrebné „vyhľadávať a vyhosťovať tých, ktorí sa po zamietnutí žiadosti rozhodnú skrývať v tieni a zostanú v USA nelegálne“, uviedol Kahler s tým, že túto agendu odteraz preberá ministerstvo zahraničných vecí, ktoré bude žiadosti riešiť prostredníctvom konzulárnych úradov v zahraničí.
Prezident Trump sa vo svojej predvolebnej kampani zasadzoval za vyhosťovanie miliónov imigrantov bez platných dokladov, pričom od nástupu do úradu jeho administratíva zablokovala viacero legálnych ciest k získaniu trvalého pobytu v USA, píše AFP.
