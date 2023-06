STREĽBA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE: Žiak postrelil učiteľa do krku

Výberová chronológia prípadov streľby na školách v Európe

13. marca 1996 - Británia - Trinásť detí a dvaja učitelia sa stali obeťou streľby Thomasa Hamiltona v telocvični základnej školy v škótskom meste Dunblane, 30 kilometrov severne od Glasgowa. Všetky deti boli vo veku od piatich do šiestich rokov.



16. marca 2000 - Nemecko - Šestnásťročný študent v bavorskom mestečku Branneburg zastrelil riaditeľa internátnej školy a pri pokuse o samovraždu sa zranil.



19. februára 2002 – Nemecko - V bavorskom meste Freising bývalý študent zastrelil troch ľudí a zranil učiteľa na obchodnej škole, odkiaľ ho predtým vyhodili. Následne sa sám pripravil o život.



26. apríla 2002 - Nemecko - Bývalý študent strednej školy v Erfurte sa chcel pomstiť za to, že ho vyhodili, a začal v škole strieľať. Zabil pritom 18 ľudí a spáchal samovraždu.



13. januára 2004 - Holandsko - Sedemnásťročný študent Murat Demir strelil do hlavy učiteľa ekonomiky v bufete plnom študentov na strednej škole v Haagu, pričom ho smrteľne zranil. Išlo o odplatu za vyhodenie zo školy.



20. novembra 2006 - Nemecko - Sebastian Bosse začal strieľať vo svojej bývalej škole v Emsdettene. Zranil piatich ľudí a následne spáchal samovraždu. Desiatky ďalších študentov museli hospitalizovať v dôsledku inhalácie dymu, pretože útočník predtým odpálil dymové bomby. Dovedna bolo 37 zranených.



7. novembra 2007 - Fínsko - Stredoškolský študent Pekka-Eric Auvinen, spustil streľbu v škole v mestečku Tuusula počas vyučovania. Zabil šesť študentov, riaditeľku školy a ošetrovateľku. Osemnásťročný mladík zomrel o desať hodín neskôr v helsinskej nemocnici na následky strelnej rany do hlavy, ktorú si sám spôsobil.



23. septembra 2008 – Fínsko - Desať obetí si vyžiadala streľba na odbornej škole na severozápade Fínska. Paľbu spustil študent školy, ktorý následne spáchal samovraždu.



11. marca 2009 - Nemecko - Bývalý študent strieľal v škole v meste Winnenden. O život pripravil najmenej 11 študentov a tri učiteľky a na úteku troch ľudí. Pri prestrelke s políciou prišiel o život.



17. októbra 2018 – Rusko - V dôsledku streľby a výbuchu na strednej škole v meste Kerč na anektovanom Krymskom polostrove zahynulo 20 ľudí a viac ako 70 utrpelo zranenia. Útočníkom bol 18-ročný Vladislav Rosľakov, ktorý po útoku spáchal samovraždu.



20. septembra 2021 - Rusko - Streľba na univerzite v meste Perm na východe európskej časti Ruska si vyžiadala šesť obetí a 43 zranených. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie neskôr uviedol, že útočníkom bol jeden zo študentov školy Timur Bekmansurov, ktorého príslušníci polície pri zadržaní postrelili.



3. mája 2023 - Srbsko - Desať ľudí z toho deväť detí zahynulo a ďalších sedem utrpelo zranenia pri streľbe na základnej škole v centre Belehradu.

Sarajevo 14. júna (TASR) - Žiak v tínedžerskom veku v stredu postrelil učiteľa v základnej škole v meste Lukavac na severovýchode Bosny a Hercegoviny. Maloletého útočníka zadržala polícia, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.uviedlo ministerstvo vnútra Tuzlanského kantónu.Miestne médiá útočníka opísali ako bývalého žiaka, ktorý nedávno prestúpil do inej školy. Zranený učiteľ bol zároveň zástupca riaditeľa školy. Podľa vyhlásenia nemocnice v neďalekom meste Tuzla máuviedlo Univerzitné klinické centrum v Tuzle.Bosna a Hercegovina v 90. rokoch prežila krutú občiansku vojnu s približne 100.000 obeťami a podľa výskumnej skupiny Small Arms Survey vlastní strelnú zbraň 31 percent jej občanov.Zhruba pred mesiacom 13-ročný chlapec v základnej škole v Belehrade, hlavnom meste susedného Srbska, zastrelil desať ľudí vrátane deviatich spolužiakov.Páchateľa streľby zatkli a umiestnili do psychiatrickej liečebne pre mladistvých, pretože vzhľadom na vek nie je trestne zodpovedný. Jeho otec je vo väzbe.Iba deň po streľbe v belehradskej škole 21-ročný strelec v dvoch dedinách pri meste Mladenovac zabil osem ľudí a zranil ďalších 14. Muža, ktorý sa k činu priznal, stíhajú väzobne.V súvislosti s týmito masovými streľbami sa v Srbsku začala kampaň za dobrovoľné odovzdanie nezákonne držaných zbraní a munície.