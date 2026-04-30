Židovská komunita políciu varovala krátko pred útokom na pláži Bondi
Autor TASR
Sydney 30. apríla (TASR) - Židovská bezpečnostná skupina Community Security Group (CSG) v austrálskom štáte Nový Južný Wales varovala políciu pred možným teroristickým útokom len niekoľko dní predtým, ako v decembri došlo k streľbe na pláži Bondi. Vyplýva to z predbežného vyšetrovania prípadu, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
Útok na pláži Bondi sa odohral 14. decembra, keď radikalizovaný otec Sajid Akram a jeho syn Naveed počas oslavy židovského sviatku Chanuka zabili 15 ľudí. Policajti pri zásahu Sajida zastrelili a Naweeda zranili. Ich útok podľa úradov zrejme inšpirovala teroristická organizácia Islamský štát.
Austrálska židovská komunita „bola očividným cieľom útoku“, uviedla vo svojej predbežnej správe Federálna kráľovská komisia poverená vyšetrovaním streľby.
Na možné hrozby v súvislosti s oslavami Chanuky upozornila políciu CSG. Bezpečnostným zložkám zaslala menej ako týždeň pred útokom varovný email. Polícia následne uviedla, že na miesto pošle mobilné hliadky, aby „kontrolovali a monitorovali podujatie“.
Federálna kráľovská komisia vo vyšetrovaní prípadu skonštatovala, že polícia by mala zvážiť posilnenie bezpečnostných opatrení na verejných židovských oslavách. Protiteroristické kapacity Austrálie by sa podľa nej tiež „mohli zlepšiť“.
Austrálsky premiér Anthony Albanese na otázku, či polícia zlyhala pri monitorovaní podujatia na pláži Bondi, odpovedal, že táto záležitosť patrí do kompetencie vlády štátu Nový Južný Wales. Prisľúbil však, že jeho „vláda urobí všetko potrebné na ochranu spoločnosti v nadväznosti na (tento) útok“.
Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns vo štvrtok vyhlásil, že vláda štátu za incident „preberá zodpovednosť“. „Keby sme vedeli, čo sa stane, poslali by sme tam armádu,“ poznamenal.
