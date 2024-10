Židovská obec: Víťazstvo FPÖ hlboko znepokojilo komunitu v Rakúsku

Viedeň 1. októbra (TASR) - Víťazstvo krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v parlamentných voľbách vyvolalo hlboké znepokojenie miestnej židovskej komunity. Uviedol to predseda Židovskej náboženskej obce vo Viedni (IKG) Oskar Deutsch, informuje TASR na základe utorkovej správy agentúry DPA.



"Volebný úspech FPÖ je hrozbou pre mnohých," upozornil Deutsch vo vyhlásení. Poukázal pri tom na znepokojujúce prípady, ako napríklad účasť politikov FPÖ na pohrebe, kde sa spievala pieseň s nacistickou minulosťou.



"K takýmto incidentom dochádza každých pár týždňov a sú súčasťou DNA strany FPÖ", čo poukazuje na jej pretrvávajúce spojenie s extrémistickými ideológiami, dodal.



Predseda IKG kritizoval FPÖ za to, že na verejnosti prezentuje svoje demokratické hodnoty, zatiaľ čo v súkromí sa zapája do pochybných aktivít.



Napriek historickému úspechu FPÖ, ktorá v nedeľných parlamentných voľbách získala 29,2 percenta hlasov, Deutsch poukázal na to, že takmer 71 percent voličov "hlasovalo za strany, ktoré sú proti vstupu FPÖ do vládnej koalície". Všetky relevantné strany podľa neho buď vo všeobecnosti vylúčili spoluprácu s FPÖ, alebo aspoň s jej lídrom Herbertom Kicklom.



FPÖ sa stala prvou krajne pravicovou stranou, ktorá zvíťazila v rakúskych parlamentných voľbách od konca druhej svetovej vojny.