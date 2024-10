Židovské komunity zažívajú stav núdze, uvádza židovská rada v Nemecku

Berlín 7. októbra (TASR) - Viac ako 40 percent židovských kongregácií v Nemecku zaznamenalo za posledný rok antisemitské incidenty. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v pondelok, TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Správu zverejnila Ústredná rada Židov v Nemecku pri príležitosti prvého výročia teroristického útoku hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023.



Celkovo 42 percent židovských komunít zaznamenalo prípady antisemitizmu v podobe grafitov, urážok či výhražných telefonátov. "Židovské komunity zažívajú v Nemecku stav núdze," uviedla rada.



Organizácia zozbierala informácie o dôsledkoch vojny v Pásme Gazy na Židov od 98 kongregácií, zastupuje ich 150. Približne 82 percent z nich uviedlo, že život v Nemecku sa stal nebezpečnejším pre ľudí, ktorí o sebe otvorene vyhlasujú, že patria k Židom. Oproti predošlému prieskumu z konca roka 2023 to je nárast štyri percentá.



Židovské kongregácie hlásia zvýšený záujem o účasť na komunitných aktivitách, no zároveň uvádzajú, že sú na hranici svojich možností. "Kongregácie sú tu pre svojich členov, pocit spolupatričnosti stúpa, koná sa viac podujatí a ľudia sa prispôsobujú," ozrejmil prezident organizácie. Zdôraznil, že spoločnosť nesmie dovoliť, aby sa židovský život stal neviditeľnejším.