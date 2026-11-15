< sekcia Zahraničie
Židovské múzeum v Berlíne odovzdalo Ceny za porozumenie a toleranciu
Steinmeier zablahoželal laureátom k oceneniam, pričom poznamenal, že antisemitské hlasy v Nemecku opäť zosilnievajú a stávajú sa čoraz agresívnejšími.
Autor TASR
Berlín 15. novembra (TASR) – Židovské múzeum v Berlíne (JMB) udelilo v sobotu Ceny za porozumenie a toleranciu novinárke a spisovateľke Düzen Tekkalovej a filantropovi Michaelovi Moritzovi. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
Múzeum opísalo Tekkalovú (48) ako bojovníčku za ľudské práva. Uvádza, že táto nemecká novinárka kurdsko-jezídskeho pôvodu sa dôsledne stavia proti antisemitizmu, rasizmu a akejkoľvek inej forme nenávisti voči ľuďom, pričom podporuje medzináboženský dialóg, mier, demokraciu, ako aj rovnosť v oblasti vzdelávania a príležitostí na uplatnenie sa.
Moritz (72), britský filantrop, spisovateľ a podnikateľ, sa už mnoho rokov angažuje v prospech rovnosti v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie, uviedlo múzeum, pričom vyzdvihlo jeho podporu umeleckých projektov, ktoré prezentujú židovské pohľady a posilňujú spoločenský dialóg.
Múzeum každoročne udeľuje túto cenu ľuďom, ktorí prispeli k „porozumeniu a tolerancii, presadzovaniu ľudskej dôstojnosti, integrácii menšín a spolunažívaniu rôznych náboženstiev a kultúr“.
Pri príležitosti 25. výročia založenia múzea predniesli v sobotu večer uvítací prejav nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a zakladajúci riaditeľ inštitúcie Werner Michael Blumenthal. Steinmeier zablahoželal laureátom k oceneniam, pričom poznamenal, že antisemitské hlasy v Nemecku opäť zosilnievajú a stávajú sa čoraz agresívnejšími.
Zdôraznil, že je dôležité stáť po boku židovského obyvateľstva v Nemecku, nemlčať a neodvracať zrak. Steinmeier tiež ocenil JMB ako sprostredkovateľa, ktorý podľa neho dosahuje niečo podstatné – zmierňuje strach z kontaktu, spochybňuje klišé a prekonáva predsudky.
Držiteľmi Ceny za porozumenie a toleranciu sú napríklad nemeckí prezidenti Richard von Weizsäcker, Johannes Rau a Joachim Gauck, nemeckí kancelári Helmut Kohl a Angela Merkelová, americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová či umelci ako Daniel Barenboim, Imre Kertész, Barrie Kosky, Iris Berbenová a Herta Müllerová.
Múzeum opísalo Tekkalovú (48) ako bojovníčku za ľudské práva. Uvádza, že táto nemecká novinárka kurdsko-jezídskeho pôvodu sa dôsledne stavia proti antisemitizmu, rasizmu a akejkoľvek inej forme nenávisti voči ľuďom, pričom podporuje medzináboženský dialóg, mier, demokraciu, ako aj rovnosť v oblasti vzdelávania a príležitostí na uplatnenie sa.
Moritz (72), britský filantrop, spisovateľ a podnikateľ, sa už mnoho rokov angažuje v prospech rovnosti v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie, uviedlo múzeum, pričom vyzdvihlo jeho podporu umeleckých projektov, ktoré prezentujú židovské pohľady a posilňujú spoločenský dialóg.
Múzeum každoročne udeľuje túto cenu ľuďom, ktorí prispeli k „porozumeniu a tolerancii, presadzovaniu ľudskej dôstojnosti, integrácii menšín a spolunažívaniu rôznych náboženstiev a kultúr“.
Pri príležitosti 25. výročia založenia múzea predniesli v sobotu večer uvítací prejav nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a zakladajúci riaditeľ inštitúcie Werner Michael Blumenthal. Steinmeier zablahoželal laureátom k oceneniam, pričom poznamenal, že antisemitské hlasy v Nemecku opäť zosilnievajú a stávajú sa čoraz agresívnejšími.
Zdôraznil, že je dôležité stáť po boku židovského obyvateľstva v Nemecku, nemlčať a neodvracať zrak. Steinmeier tiež ocenil JMB ako sprostredkovateľa, ktorý podľa neho dosahuje niečo podstatné – zmierňuje strach z kontaktu, spochybňuje klišé a prekonáva predsudky.
Držiteľmi Ceny za porozumenie a toleranciu sú napríklad nemeckí prezidenti Richard von Weizsäcker, Johannes Rau a Joachim Gauck, nemeckí kancelári Helmut Kohl a Angela Merkelová, americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová či umelci ako Daniel Barenboim, Imre Kertész, Barrie Kosky, Iris Berbenová a Herta Müllerová.