Židovské múzeum v Berlíne udelilo ceny významným osobnostiam
Autor TASR
Berlín 16. novembra (TASR) - Židovské múzeum v Berlíne (JMB) v sobotu udelilo na slávnostnom odovzdávaní cien bývalej veľvyslankyni USA v Nemecku Amy Gutmannovej a izraelskému fyzikovi Danielovi Zajfmanovi Cenu za porozumenie a toleranciu. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
Gutmannová bola v rokoch 2022 až 2024 veľvyslankyňou USA v Berlíne. Predtým viedla Pensylvánsku univerzitu. Dnes opäť vyučuje na univerzite v Spojených štátoch. Jej otec, Kurt Gutmann, utiekol z nacistického Nemecka v roku 1934.
Riaditeľka JMB Hetty Bergová označila Gutmannovú ako tvár éry spoľahlivosti a dôvery v transatlantických vzťahoch.
Nemecký komisár pre antisemitizmus Felix Klein označil Gutmannovej vymenovanie za veľvyslanykyňu za „veľké šťastie pre našu krajinu a jej obyvateľov“.
Zajfman, tiež potomok preživších holokaustu, sa narodil v belgickom Bruseli a neskôr emigroval do Izraela. Do roku 2019 pôsobil ako prezident Weizmannovho inštitútu vied (WIS) v meste Rechovot a naďalej úzko spolupracuje s nemeckou Spoločnosťou Maxa Plancka (MPG).
Bergová ocenila Zajfmanovo celoživotné dielo ako mediátora medzi Blízkym východom a Nemeckom.
Zajfmanov výskum sa zameriava na dynamiku reakcií malých molekúl a ich vplyv na povahu priestoru.
Zajfman vyzval Izraelčanov a Palestínčanov, aby po vojne v Pásme Gazy nadviazali dialóg. Rozhovor neznamená zabudnúť alebo odpustiť, povedal, ale skôr veriť v možnosť inej budúcnosti.
Na slávnostnom odovzdávaní cien sa nemecký kancelár Friedrich Merz zaviazal chrániť židovský život v Nemecku pred rastúcou nepriateľskosťou a útokmi.
„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dôsledne bojovali proti antisemitizmu vo všetkých jeho nových i starých formách,“ povedal Merz a dodal, že tento cieľ je ulohou pre všetkých členov nemeckej spoločnosti.
Nemecko bude tiež stáť za Izraelom, „ktorého právo na existenciu je na nemeckých uliciach stále hlasnejšie spochybňované“, povedal kancelár.
Cena sa udeľuje od roku 2002. Vyznamenáva osobnosti z oblasti kultúry, politiky a podnikania, ktoré významným spôsobom prispeli k presadzovaniu ľudskej dôstojnosti, medzinárodného porozumenia, integrácie menšín a koexistencie rôznych náboženstiev i kultúr.
Medzi predchádzajúcimi laureátmi sú bývalý nemecký prezident Johannes Rau, bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, dirigent Daniel Barenboim, herečka Iris Berbenová alebo spisovateľka Herta Müllerová.
