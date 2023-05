Židovské skupiny odsúdili predaj šperkov spojených s nacistami

Ženeva 11. mája (TASR) - Židovské skupiny odsúdili niekoľkomiliónový predaj šperkov patriacich miliardárke, ktorej manžel zbohatol v časoch nacistického Nemecka. TASR informáciu prevzala zo správy stanice BBC News.



Heidi Hortenová bola rakúska dedička, ktorej nemecký manžel Helmut Horten bol svojho času členom nacistickej strany. Horten prevzal viacero židovských firiem, ktorých majitelia v 30. rokoch minulého storočia opustili Nemecko.



Aukčný dom Christie's teraz dáva do dražby 700 šperkov zo zbierky Hortenovcov, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 150 miliónov dolárov. Výťažok pôjde na rôzne charitatívne a dobročinné účely vrátane podpory výskumu holokaustu.



Hortenová zomrela minulý rok vo veku 81 rokov a podľa časopisu Forbes jej majetok predstavoval 2,9 miliardy dolárov. Jej manžel, ktorý zomrel vo Švajčiarsku v roku 1987, okrem iného prevzal textilnú spoločnosť Alsberg po úteku jej židovských majiteľov v roku 1936.



Bol to prvý z viacerých židovských podnikov, ktoré získal počas nacistickej vlády. Jeho obchodný dom Horten AG sa stal jedným z najväčších v Nemecku.



Do predaja sa dostane aj 90-karátový diamantový náhrdelník "Briolette of India" od klenotníka Harryho Winstona a diamantový prsteň "Sunrise Ruby" od Cartiera, ktorého hodnota sa odhaduje na 20 miliónov dolárov.



V stredu sa v Ženeve predalo takmer 100 kusov a v piatok sa má predať ďalších 150 kusov z tejto kolekcie, pričom ďalšie sa budú neskôr predávať online.



Aukcia však vyvolala hnev medzi židovskými skupinami, ktoré vyzvali na zastavenie celého predaja. Centrum Simona Wiesenthala, židovská ľudskoprávna skupina so sídlom v USA, požaduje, aby Christie's v predaji nepokračoval.



"Miliardy Hortenových použité na vytvorenie tejto zbierky pochádzali zo ziskov z nacistickej 'arizácie' židovských obchodných domov," uvádza zmienené centrum.