Židovskí osadníci po útoku v Predjordánsku podpálili autá i domy

Jeruzalem 27. februára (TASR) - Židovskí osadníci podpálili v nedeľu večer v okupovanom Predjordánsku desiatky áut a obydlí po tom, ako palestínsky ozbrojenec spustil streľbu na izraelské vozidlo a zabil dvoch ľudí.



Večerné násilnosti si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali najmenej jednu obeť a štyroch ťažko zranených, informovala agentúra AP. Podľa nej išlo zrejme o najhorší výbuch násilia zo strany tamojších židovských osadníkov za niekoľko desaťročí.



Palestínsky ozbrojenec spustil v nedeľu v okupovanom Predjordánsku streľbu na izraelské vozidlo a zabil pri tom dvoch izraelských osadníkov. Útok vrhol tieň na stretnutie palestínskej a izraelskej delegácie v susednom Jordánsku, zamerané na zastavenie eskalujúceho napätia medzi Izraelom a Palestínčanmi. Obe strany však po schôdzke prisľúbili, že sa budú snažiť zabrániť ďalšiemu násiliu, ktoré sa stupňuje už asi rok.



Rozvášnený dav osadníkov vyšiel v nedeľu večer do ulíc mesta Hawara ležiaceho neďaleko Nábulusu v severnej časti Predjordánska kde predtým došlo k útoku palestínskeho ozbrojenca. Podľa správ palestínskych médií osadníci podpálili približne 30 domov a áut. Videozáznamy a fotografie horiacich budov sa rozšírili po internetových sociálnych sieťach.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bol počas osadníckych násilností zastrelený 37-ročný muž a ďalší dvaja boli postrelení. Tretí človek utrpel bodné zranenia a štvrtého zbili železnou tyčou.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo svojej reakcii odsúdil "teroristické činy, ktoré... vykonali osadníci pod ochranou (izraelských) okupačných síl". Za toto dianie je podľa Abbása "plne zodpovedná izraelská vláda".



Znepokojenie nad nedeľňajšími násilnosťami v Haware vyjadrila aj Európska únia, ktorá vyzvala izraelské aj palestínske úrady, aby podnikli kroky na upokojenie situácie. Britský veľvyslanec v Izraeli Neil Wigan vyzval na potrestanie páchateľov násilia.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte vo večerných hodinách apeloval na židovských osadníkov v Predjordánsku, aby sa napriek vyhroteným emóciám neuchyľovali k násiliu a nebrali spravodlivosť do vlastných rúk.



Izraelská armáda posilnila svoje jednotky v oblasti, do ktorej osobne prišiel aj náčelník jej generálneho štábu, generál Herci Halevi. Ten uviedol, že armáda už pracuje na obnovení poriadku a zároveň pátra po páchateľovi nedeľňajšieho útoku na vozidlo s osadníkmi, ktorý z miesta činu ušiel.



Agentúra AP citovala palestínskeho predstaviteľa, podľa ktorého sa do násilností v Haware zapojilo asi 400 židovských osadníkov, ktorý podpálili minimálne šesť obydlí a desiatky áut. Podobné útoky boli podľa neho hlásené aj z okolitých palestínskych dedín.