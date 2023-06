Židovskí osadníci sa mstili za palestínsky útok pri osade Eli

Jeruzalem 21. júna (TASR) — Najmenej 34 ľudí utrpelo zranenia, keď sa v noci na stredu v mestách na západnom brehu Jordánu začali výtržnosti páchané radikálmi zo židovských osád, ktorí takto chceli pomstiť útok pri židovskej osade Eli z utorka. Izraelská polícia v súvislosti s násilnosťami zadržala troch Izraelčanov, uviedol web The Times of Israel (TOI).



Palestínski útočníci podľa TOI pri osade Eli strieľali v malej reštaurácii a na čerpacej stanici. Smrteľne pritom postrelili štyroch ľudí vrátane dvoch 17-ročných chlapcov. Štyri ďalšie osoby utrpeli zranenia. Zatiaľ nie je oficiálne potvrdené, či všetky obete a zranení sú Izraelčania.



Jedného z útočníkov zastrelil na mieste činu ozbrojený izraelský civilista. Druhý utiekol a približne o dve hodiny neskôr ho zabili izraelské zásahové jednotky.



Niekoľko hodín po tomto útoku sa izraelskí osadníci vydali do palestínskych obcí a miest v okolí, kde podpaľovali autá i úrodu na poliach, poškodzovali domy Palestínčanov a terorizovali miestne obyvateľstvo.



Niekoľko osadníkov spustilo paľbu aj na Palestínčanov, ktorí sa odvážili vyjsť zo svojich domov, aby sa bránili a snažili sa situáciu upokojiť, píše TOI.



V reakcii na útok v osade Eli zvolal minister obrany Joav Galant stretnutie s veliteľmi bezpečnostných zložiek.



Krajne pravicoví partneri vyvíjajú tlak na vládu, aby tvrdo zakročila proti vlne násilia zo strany palestínskych radikálov.



"Nastal čas začať vojenskú operáciu v Judei a Samárii," povedal novinárom minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, pričom použil biblický výraz pre Západný breh.



Navrhol "vrátiť sa k cieleným útokom zo vzduchu, zbúrať budovy, postaviť zátarasy, vyhnať teroristov a dokončiť prijatie zákona o treste smrti pre teroristov".



K týmto výzvam sa pridal aj predseda rady zastrešujúcej organizácie izraelských osadníkov Šlomo Neeman. "Nemôžeme naďalej absorbovať tieto údery a dúfať, že vlna terorizmu jednoducho pominie," upozornil Neeman.



Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi sa zvýšilo už Vlani. Izraelská armáda v posledných mesiacoch takmer každý deň podniká operácie na západnom brehu Jordánu, ktoré súvisia so sériou palestínskych útokov.



Od začiatku tohto roka prišlo pri útokoch o život 24 osôb. Za to isté obdobie bolo zabitých 129 Palestínčanov, väčšina z nich počas zrážok s bezpečnostnými zložkami. Niektorí však boli nezúčastnení civilisti, ďalší boli zabití za nejasných okolností.



TOI informoval, že ďalší dvaja Palestínčania prišli o život v stredu skoro ráno v Nábuluse, keď predčasne vybuchlo výbušné zariadenie, ktoré práve zhotovovali.