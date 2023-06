Židovskí osadníci terorizovali ľudí v ďalšej dedine v Predjordánsku

Jeruzalem 24. júna (TASR) - Niekoľko desiatok židovských osadníkov v sobotu preniklo do palestínskej dediny Umm Safá na Západnom brehu a podpaľovali tam autá i domy. Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel (TOI).



Palestínske médiá tiež uviedli, že niektorí osadníci streľbou ohrozovali palestínsky televízny štáb, ktorý práve robil reportáž v tejto dedine nachádzajúcej sa severne od mesta Ramalláh.



Izraelská ľudskoprávna skupina Ješ Din poukázala na to, že na mieste boli aj izraelské bezpečnostné zložky, ktoré však "neurobili nič, aby osadníkov zastavili".



Izraelská armáda neskôr informovala, že zadržali jedného podozrivého Izraelčana a rozohnali "násilné trenice" medzi osadníkmi a Palestínčanmi.



Hovorca izraelskej armády Richard Hecht odsúdil výtržnosti osadníkov v dedine Umm Safá, pričom ich označil za "akty teroru". Poukázal aj na to, že k násilnostiam došlo počas šabatu.



"Toto nie sme my. Toto je terorizovanie, ktoré vykonávajú zločinci," napísal Hecht vo svojom tvíte a dodal, že armáda "robí, čo môže".



Opozičný líder Jair Lapid deklaroval, že násilie v Predjordánsku "prekračuje všetky medze".



"Podpaľovanie domov a áut nevinných ľudí je nehumánne a rozhodne nie židovské. Premiér (Benjamin) Netanjahu musí túto hanbu odsúdiť a tvrdo s ňou naložiť. Je to morálna hanba a bezpečnostná hrozba," napísal Lapid na Twitteri.



Izraelské bezpečnostné zložky podľa TOI priznali, že v posledných dňoch zlyhali pri zastavovaní nepokojov rozpútavaných židovskými osadníkmi.



Osadníci takto reagovali na utorkový útok palestínskych ozbrojencov pri židovskej osade Eli, pri ktorom prišli o život štyria Izraelčania.