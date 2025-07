Židovskí osadníci v Predjordánsku smrteľne zranili Palestínčana

Ramalláh 12. júla (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva v piatok informovalo, že židovskí osadníci na okupovanom Západnom brehu Jordánu dobili na smrť 23-ročného muža. Incident sa odohral v piatok v meste Sindžil severne od Ramalláhu, doplnila agentúra AFP.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na vyjadrenie očitého svedka pre agentúru Wafa spresnil, že jeden z osadníkov do Palestínčana narazil autom. Ďalší osadníci údajne rozbili okno dvoch palestínskych sanitiek, ktoré prišli na miesto činu, aby sa pokúsili ošetriť obete.



Muž ubitý na smrť bol identifikovaný ako obyvateľ neďalekej dediny, ktorý mal údajne aj americké občianstvo.



Izraelský bezpečnostný predstaviteľ pre web Ynet uviedol, že príslušné izraelské zložky boli o incidente informované. Na miesto boli vyslané policajné jednotky, aby sa pokúsili obnoviť poriadok.



TOI informoval, že nateraz neboli hlásené žiadne zatknutia. Poznamenal súčasne, že takto je to takmer vždy v prípade násilia zo strany osadníkov.



AFP už pred týždňom informovala o stretoch medzi desiatkami izraelských osadníkov a Palestínčanmi v Sindžile, kde sa mal konať pochod na protest proti útokom osadníkov, ktorí ničia priľahlé poľnohospodárske pozemky a úrodu na nich.



V snahe zabrániť násilnostiam medzi komunitami izraelské úrady nedávno postavili plot, ktorý oddeľuje časti Sindžilu od cesty č. 60, ktorá vedie Západným brehom Jordánu od severu na juh.



Násilnosti v Predjordánsku sa zintenzívnili bezprostredne po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok teroristických kománd hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023. Odvtedy izraelské jednotky alebo osadníci zabili na Západnom brehu najmenej 954 Palestínčanov – mnohí z nich sú radikálni militanti, ale medzi obeťami sú aj desiatky civilistov.



Podľa oficiálnych izraelských údajov bolo pri palestínskych útokoch alebo izraelských vojenských operáciách zabitých i najmenej 36 Izraelčanov - vojakov aj civilistov.