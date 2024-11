Židovskí osadníci v Predjordánsku údajne podpálili autá úradníkov

Ramalláh/Jeruzalem 4. novembra (TASR) - Palestínske vedenie na Západnom brehu Jordánu v pondelok obvinilo židovských osadníkov z podpálenia asi 15 áut v predjordánskom meste al-Bíra, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Palestínske médiá uviedli, že niektoré z áut patrili úradníkom Palestínskej samosprávy a delegácii lekárov z Jordánska.



Rezort diplomacie Palestínskej samosprávy tento útok označil za brutálny a "čo najdôraznejšie" ho odsúdil, pričom zdôraznil, že ho považuje za príklad "rozšírenia zločinov osadníckych gangov na celom Západnom brehu Jordánu vrátane okupovaného Jeruzalema a kopírovanie scenára genocídy a vysídľovania Palestínčanov z Pásma Gazy".



Podľa správy britského denníka Guardian palestínske ministerstvo zdôraznilo, že "židovské teroristické elementy" by tento čin nespáchali, keby sa necítili chránené a podporované na politickej úrovni, a to najmä ministrami izraelskej vlády za krajnú pravicu.



Násilie v Predjordánsku prudko vzrástlo po začiatku vojny v Pásme Gazy, vyvolanej bezprecedentným teroristickým útokom militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Izraelská armáda v Predjordánsku takmer každý deň vykonáva razie, pri ktorých podľa agentúry Reuters zadržala už tisíce ľudí. Pravidelne tam tiež dochádza k prestrelkám medzi bezpečnostnými silami a palestínskymi bojovníkmi.