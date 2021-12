Židovskí osadníci vtrhli do predjordánskych dedín

Ramalláh 17. decembra (TASR) - Židovskí osadníci v piatok vtrhli do niekoľkých dedín na okupovanom západnom brehu Jordánu, kde ničili domy a autá a zbili najmenej dvoch ľudí, uviedli palestínske úrady. K týmto útokom došlo deň po tom, čo palestínski ozbrojenci pri streľbe zo zálohy, ktorá sa odohrala v tejto oblasti, zabili Izraelčana, uviedla agentúra AFP.



Izraelskí lídri prisľúbili, že nájdu páchateľov štvrtkového incidentu. Izraelská armáda preto nasadila do oblasti ďalšie posily.



Podľa oficiálnej palestínskej tlačovej agentúry WAFA boli pri nočných raziách izraelských bezpečnostných zložiek zatknutí už najmenej traja muži z dediny Burka ležiacej na severe krajiny.



Izraelská armáda v piatok bez ďalších podrobností uviedla, že pátranie po palestínskych ozbrojencoch stále pokračuje.



Auto osadníka Jehudu Dimentmana sa dostalo pod paľbu, keď odchádzal z ješivy v lokalite Homeš, bývalej židovskej osade evakuovanej v rámci odsunu Izraela z pásma Gazy ešte v roku 2005.



V posledných rokoch tam však osadníci znovu založili úradmi nepovolenú osadu - jednu z desiatky na západnom brehu Jordánu, ktoré sú považované za nezákonné, no často tolerované izraelskou vládou.



Pri útoku na auto boli zranené ďalšie dve osoby, ktoré sa v ňom nachádzali spolu s Dimentmanom.



K zodpovednosti za streľbu sa nikto neprihlásil, ale militantná skupina Hamas, ktorá vládne v palestínskom pásme Gazy, sa onej vyjadrila pochvalne.



V piatok ráno sa na pohrebných obradoch za Dimentmana v Homeši zhromaždili stovky ľudí. Telo následne previezli do Jeruzalema, kde bol pochovaný.



K najnovšiemu útoku došlo v čase eskalácie násilností medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme, konštatovala agentúra AFP. Pripomenula, že začiatkom decembra bol ultraortodoxný Žid vážne zranený po tom, čo ho pred hradbami jeruzalemského Starého mesta bodol palestínsky útočník.



Týždeň predtým spustil militant Hamasu paľbu v jeruzalemskom Starom meste a zastrelil pritom Izraelčana. Oboch útočníkov zabili izraelské sily.



Násilné činy osadníkov voči Palestínčanom zasa zaznamenali podobný nárast počas zberu olív. V polovici novembra zaútočili židovskí osadníci korenistým sprejom a palicami na skupinu palestínskych farmárov na farme obklopujúcej lokalitu Homeš, pričom zranili štyroch ľudí.



Izrael dobyl východný Jeruzalem a Západný breh vo vojne v roku 1967. Na týchto územiach teraz žije viac ako 700.000 židovských osadníkov. Palestínčania ich však vnímajú ako súčasť svojho budúceho nezávislého štátu.



Palestínčania spolu s väčšinou medzinárodného spoločenstva považujú židovské osady za nelegálne a za hlavnú prekážku nastolenia mieru v regióne.