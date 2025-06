Židovskí osadníci zaútočili na armádnu základňu v Predjordánsku

Jeruzalem 30. júna (TASR) - Radikálni židovskí osadníci sa v noci na pondelok na Západnom brehu Jordánu pokúsili preniknúť do areálu základne izraelskej armády Binjamin a v oblasti Ramalláhu podpálili zariadenie, ktoré prispieva k „mareniu teroristických útokov“ v blízkosti základne a posilňuje bezpečnosť izraelských civilistov. K týmto incidentom došlo len niekoľko dní po tom, čo osadníci napadli dôstojníka izraelskej armády. Informovali tom agentúra AFP a spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Podľa TOI dav ľudí obkľúčil základňu Binjamin, pričom viacerí mali v rukách transparenty s nápisom „Veliteľ práporu je zradca.“ Ide o veliteľa vojakov, ktorí minulý piatok osadníkom bránili vo vstupe do uzavretej vojenskej zóny neďaleko palestínskej dediny Kafr Malik. Po stretoch tam bolo zatknutých šesť izraelských civilistov.



Nemenovaný vojenský predstaviteľ uviedol, že niektorí z osadníkov sa pokúsili vniknúť do areálu vojenskej základne Binjamin, hádzali kamene a poškodzovali armádne vozidlá. Vojaci na ich rozohnanie použili ohlušujúce granáty.



Podľa TOI v súvislosti s útokmi k zadržaniam podozrivých nedošlo. Podpálenie zariadenia, ktoré posilňuje bezpečnosť izraelských vojakov i civilistov v oblasti Ramalláhu, vyšetruje tajná služba Šin Bet.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar dôrazne odsúdil „akékoľvek násilie voči izraelskej armáde a izraelským bezpečnostným silám“. „Takéto udalosti sú neprijateľné a páchatelia musia byť prísne potrestaní,“ napísal na X.



Saarov krajne pravicový kolega z vlády, minister financií Bezalel Smotrič, ktorý je zástancom židovských osadníkov a vyzýva i na anexiu Západného brehu, označil najnovší útok na bezpečnostné sily a ničenie ich majetku za prekročenie „červenej čiary“.



Ľudskoprávne mimovládne organizácie už dlhšie odsudzujú násilia páchaného osadníkmi na Západnom brehu i fakt, že často zostávajú nepotrestané.



Násilie na Západnom brehu sa stupňovalo po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú vyvolal teroristický útok kománd napojených na palestínske islamistické hnutie Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.