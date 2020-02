Židovskí osadníci žiadajú Netanjahua, aby anektoval Predjordánsko

Jeruzalem 14. februára (TASR) - Niekoľko stoviek demonštrantov zišlo sa v noci na piatok v centre Jeruzalema a žiadali anexiu častí Predjordánska. Informoval o tom v piatok denník The Times of Israel.



Protest zvolala organizácia zastrešujúca lídrov židovských osád vybudovaných Izraelom na okupovaných územiach Predjordánska a aktivistická skupina s názvom "Zvrchovanosť teraz".



Účastníci zhromaždenia vo svojich vystúpeniach vyzvali izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby splnil svoje sľuby o pripojení údolia a západného brehu rieky Jordán k židovskému štátu, a to aj napriek varovaniam Spojených štátov pred jednostrannými krokmi, pokiaľ ide o anexiu týchto okupovaných palestínskych území k židovskému štátu.



Demonštranti počas zhromaždenia držali transparenty s nápismi vyzývajúcimi na vyhlásenie zvrchovanosti Izraela nad okupovanými územiami i so sľubmi vytrvať v snahách až do dosiahnutia tohto cieľa.



Skupina mladých mužov držala aj plagáty s nápisom "Buď ako Begin", ktoré adresovali Netanjahuovi. Ide o narážku na bývalého izraelského premiéra Menachema Begina, ktorý bol svojho času pri izraelskej anexii východnej časti Jeruzalema a Golanských výšin.



"Sedemdesiatjeden rokov po vyhlásení nezávislosti (Izraela) a 52 rokoch existencie stále bojujeme o prežitie. Misia nie je dokončená. Sme tu a nevzdáme sa," vyhlásil vo svojom prejave David Elhajani, predseda výboru Ješa, zastrešujúceho správne rady židovských osád v Predjordánsku.



"Toto je naša krajina, náš domov a naša strategická obranná línia," vyhlásil.



"Pol milióna izraelských občanov žije pod vojenskou vládou a nemôže si v Judsku v Samárii (na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu) kúpiť nehnuteľnosť," uviedol Jisrael Ganc, ktorý tak poukázal na fakt, že Predjordánsko je od izraelskej okupácie počas šesťdňovej vojny z roku 1867 stále pod správou izraelskej armády.