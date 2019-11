Židovský výbor: V Kyjeve nazvali ulice po kolaborantoch s nacistami

Kyjev 13. novembra (TASR) - Riaditeľ Ukrajinského židovského výboru Eduard Dolinskyj ostro skritizoval rozhodnutie kyjevskej radnice nazvať dve ulice hlavného mesta po kolaborantoch s nacistami. S odvolaním sa na Dolinského stredajší status na sociálnej sieti o tom informovala tlačová agentúra AP.



Riaditeľ židovskej organizácie vo svojom vyhlásení poukázal na to, že radnica hlavného mesta v utorok schválila návrh, podľa ktorého by mala byť jedna z kyjevských ulíc nazvaná po Ivanovi Pavlenkovi, ktorého Dolinskyj označil za kolaboranta s nacistami a vojnového zločinca. Pavlenko sa podľa Dolinského počas nacistickej okupácie Ukrajiny podieľal na zavraždení desiatok tisíc Židov.



Dolinskyj ďalej poukázal na to, že iná kyjevská ulica bola nazvaná po Nilovi Chasevyčovi, ktorý bol aktivistom Organizácie ukrajinských nacionalistov, kreslil antisemitské karikatúry a podieľal sa na masovom vyvražďovaní Poliakov počas druhej svetovej vojny.



Rozhodnutie kyjevskej radnice je podľa riaditeľa židovskej organizácie urážkou obetí holokaustu. Ukrajinské úrady sa k danej situácii bezprostredne nevyjadrili.