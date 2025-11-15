< sekcia Zahraničie
Žilinka: Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze
Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. novembra (TASR) - Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa nachádza v záverečnej fáze. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Na gymnáziu sa v sobotu konala dôležitá rekonštrukcia prípadu. „Vyšetrovateľ vniesol obvinenie z úkladnej vraždy voči toho času 18-ročnému Samuelovi, študentovi gymnázia v Spišskej Starej Vsi. Od prvého dňa spáchania skutku ÚBOK (Úrad boja proti organizovanej kriminalite) intenzívne vykonával rôzne procesné úkony. V sobotu vyšetrovateľ a ďalší policajti ÚBOK preverili priamo na mieste útoku prostredníctvom rekonštrukcie všetky informácie, ktoré počas vyšetrovania potvrdili priebeh skutku a posilnili tak dôkaznú situáciu,“ informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ). Pri rekonštrukcii, ktorej cieľom bolo spresniť verziu udalosti a preukázať priamo na mieste pravdivosť výpovedí obvineného a svedkov, asistovali aj ďalšie zložky PZ. „Po desiatich mesiacoch dôslednej mravčej práce tak vyšetrovanie smeruje do záverečnej fázy,“ dodala Hrabovská. Ďalšie informácie polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.
