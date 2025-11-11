< sekcia Zahraničie
Žilinský kraj zinkasuje za predaj pamiatky Ciachovňa 650.000 eur
Krajskí poslanci s prevodom prebytočného majetku vyslovili súhlas až na druhý pokus.
Autor TASR
Žilina 11. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) predá nevyužívanú národnú kultúrnu pamiatku (NKP) Ciachovňa v centre Žiliny za 650.000 eur. Budúcim vlastníkom budovy je spoločnosť Istrofinal Elektrárne vlastniaca areál v okolí Ciachovne. Prevod nehnuteľného majetku odsúhlasili krajskí poslanci na pondelkovom (10. 11.) rokovaní zastupiteľstva.
Ciachovňa sa nachádza v areáli bývalých elektrární a ŽSK sa stal jej majiteľom v roku 2014 bez zmluvne zriadeného práva prístupovej cesty k budove. Kraj mal spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Ciachovne a aj vydané právoplatné stavebné povolenie, ale nenašiel finančné zdroje na rozsiahlu a pamiatkovo náročnú rekonštrukciu.
„Kupujúci má stavebný zámer na revitalizáciu celého bloku elektrární, pričom vo vnútrobloku, v ktorom sa nachádza aj stavba Ciachovne, plánuje vybudovať podzemné garáže. Z pohľadu záchrany a rekonštrukcie NKP Ciachovne je potrebné, aby sa s jej rekonštrukciou, najmä pre jej dlhodobo nevyhovujúci technický stav začalo s revitalizáciou celého mestského vnútrobloku,“ priblížil kraj dôvody predaja.
Krajskí poslanci s prevodom prebytočného majetku vyslovili súhlas až na druhý pokus. Na septembrovom rokovaní sa za predaj Ciachovne vyslovilo 32 poslancov, čo na schválenie uznesenia nestačilo. V opätovnom hlasovaní na novembrovom rokovaní už svoj súhlas vyjadrilo 51 z 53 prítomných poslancov.
