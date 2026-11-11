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Zima v Gaze môže podľa OSN priniesť ďalšie obete na životoch
Fletcher uviedol, že situácia by bola lepšia, ak by Palestínčania v Pásme Gazy neboli natlačení na úzkom páse územia.
Autor TASR
Ženeva 11. novembra (TASR) - Izraelská blokáda dodávok do Pásma Gazy by s prichádzajúcou zimou mohla spôsobiť ďalšie úmrtia, tentoraz na podchladenie, keďže desaťtisíce Palestínčanov stále žijú v tenkých stanoch. V stredu na to upozornil koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc Tom Fletcher, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Zastavte toto kolektívne trestanie,“ napísal v tlačovej správe Fletcher, ktorý pôsobí v Úrade OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Vyzval na otvorenie všetkých hraničných priechodov do Gazy, umožnenie práce partnerom OSN a obnovenie fungovania komerčných trhov.
„Financujte tento plán. Ukončite toto predvídateľné utrpenie, ktorému sa dá predísť. Svet v tejto situácii nie je bezmocný,“ dodal.
Fletcher uviedol, že ľuďom sa najprv hovorilo, že musia počkať na izraelské voľby z 27. októbra. Teraz im tvrdia, že treba počkať na sformovanie novej vlády.
„Ak by mal niekto pochybnosti o medzinárodnom humanitárnom práve: toto nie je prijateľná výhovorka,“ zdôraznil s tým, že v hre sú ľudské životy.
Dôsledkom zdržaní sú podľa neho stratené životy a ohrozené obyvateľstvo, čomu by sa dalo vyhnúť, keďže OSN by dokázala dodať „slušné stany a základnú zimnú výbavu“.
Izrael kontroluje, aký tovar sa do Pásma Gazy dostane. Podľa Fletchera OSN čaká na povolenia na dodanie teplého oblečenia, prikrývok, posteľnej bielizne, lepších prístreškov a vykurovania, pripomína DPA. Schválené musia byť aj generátory, benzín, motorový olej či vybavenie na odčerpávanie vody a upratovacie práce.
Izrael odmietanie materiálov často odôvodňuje argumentom, že by ich mohli využiť teroristi pri útokoch na izraelských vojakov.
Fletcher uviedol, že situácia by bola lepšia, ak by Palestínčania v Pásme Gazy neboli natlačení na úzkom páse územia. Izraelská armáda si nárokuje viac ako 60 percent územia Pásma Gazy, pričom podľa OSN sa má tento podiel rozšíriť až na 70 percent.
„Zastavte toto kolektívne trestanie,“ napísal v tlačovej správe Fletcher, ktorý pôsobí v Úrade OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Vyzval na otvorenie všetkých hraničných priechodov do Gazy, umožnenie práce partnerom OSN a obnovenie fungovania komerčných trhov.
„Financujte tento plán. Ukončite toto predvídateľné utrpenie, ktorému sa dá predísť. Svet v tejto situácii nie je bezmocný,“ dodal.
Fletcher uviedol, že ľuďom sa najprv hovorilo, že musia počkať na izraelské voľby z 27. októbra. Teraz im tvrdia, že treba počkať na sformovanie novej vlády.
„Ak by mal niekto pochybnosti o medzinárodnom humanitárnom práve: toto nie je prijateľná výhovorka,“ zdôraznil s tým, že v hre sú ľudské životy.
Dôsledkom zdržaní sú podľa neho stratené životy a ohrozené obyvateľstvo, čomu by sa dalo vyhnúť, keďže OSN by dokázala dodať „slušné stany a základnú zimnú výbavu“.
Izrael kontroluje, aký tovar sa do Pásma Gazy dostane. Podľa Fletchera OSN čaká na povolenia na dodanie teplého oblečenia, prikrývok, posteľnej bielizne, lepších prístreškov a vykurovania, pripomína DPA. Schválené musia byť aj generátory, benzín, motorový olej či vybavenie na odčerpávanie vody a upratovacie práce.
Izrael odmietanie materiálov často odôvodňuje argumentom, že by ich mohli využiť teroristi pri útokoch na izraelských vojakov.
Fletcher uviedol, že situácia by bola lepšia, ak by Palestínčania v Pásme Gazy neboli natlačení na úzkom páse územia. Izraelská armáda si nárokuje viac ako 60 percent územia Pásma Gazy, pričom podľa OSN sa má tento podiel rozšíriť až na 70 percent.