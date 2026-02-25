< sekcia Zahraničie
Zimbabwe odstúpilo od rokovaní s USA o novej dohode
Harare 25. februára (TASR) - Zimbabwe odstúpilo od rokovaní so Spojenými štátmi o novej dohode v oblasti zdravotníctva, ktorá mala nahradiť program pomoci zrušený americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedlo v utorok americké veľvyslanectvo v Harare. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Spojené štáty uzatvárajú nové dohody o pomoci v oblasti zdravotníctva v celej Afrike po tom, čo Trump výrazne obmedzil činnosť Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) a pôsobenie mimovládnych organizácií.
Kritici však tvrdia, že nové dohody poskytujú Washingtonu široký prístup k zdravotným údajom a hrozí, že Spojené štáty by mohli rozhodovať o tom, ako sa krajina vysporiada s chorobami, miesto jej štátnych orgánov.
Americká ambasáda v utorok vo svojom vyhlásení potvrdila, že Zimbabwe ukončilo rokovania. „Veríme, že táto spolupráca by priniesla mimoriadne výhody pre zimbabwianske komunity, najmä pre 1,2 milióna mužov, žien a detí, ktorí v súčasnosti prechádzajú liečbou HIV prostredníctvom programov podporovaných USA,“ uviedla americká veľvyslankyňa Pamela Tremontová.
„Teraz sa budeme venovať náročnej a smutnej úlohe ukončenia našej zdravotnej pomoci v Zimbabwe,“ dodala. Podľa vyhlásenia by dohoda poskytla financovanie vo výške 367 miliónov dolárov počas piatich rokov.
Agentúra AFP tiež v utorok neskoro večer získala list od ministra zahraničných vecí v Zimbabwe z 23. decembra, v ktorom sa uvádza, že prezident krajiny Emmerson Mnangagwa nariadil úradom zastaviť rokovania, pretože podmienky dohôd ohrozovali autonómiu krajiny.
„Zimbabwe musí prerušiť akékoľvek rokovania s USA o zjavne jednostrannom memorande o porozumení, ktoré otvorene ohrozuje a podkopáva suverenitu a nezávislosť Zimbabwe,“ uvádza sa v liste.
USA vlani začali v rámci svojho programu America First (Amerika na prvom mieste) uzatvárať individuálne dohody v oblasti zdravotníctva s cieľom čeliť vplyvu Číny na kontinente, kde Peking dlhodobo sústreďoval svoje výdavky predovšetkým na veľké infraštruktúrne projekty financované pôžičkami.
Prvú takúto dohodu uzavreli USA s Keňou ešte v decembri. Následne však bola na súde napadnutá kenským senátorom, ktorý tvrdí, že porušuje ústavu.
