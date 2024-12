Zimbabwe zrušilo trest smrti takmer 20 rokov po poslednej poprave

Harare 31. decembra (TASR) - Prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa podpísal zákon, ktorý s okamžitou platnosťou ruší trest smrti v tomto juhoafrickom štáte. Poslednú popravu v Zimbabwe však naposledy vykonali takmer pred takmer 20 rokmi. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP a stanice BBC.



Trest smrti bol na území dnešného Zimbabwe zavedený počas britskej koloniálnej nadvlády.



Zimbabwiansky prezident, ktorý sám čelil trestu smrti v 60. rokoch minulého storočia, podpísal zákon po tom, čo ho tento mesiac schválil parlament.



Na trest smrti je v Zimbabwe v súčasnosti odsúdených približne 60 väzňov. Súdy im podľa BBC teraz opätovne vymerajú tresty. Sudcovia majú zvážiť povahu ich trestného činu, čas, ktorý strávili v celách smrti, a ich osobné okolnosti.



Naposledy bol väzeň v tomto juhoafrickom štáte popravený v roku 2005, čiastočne aj preto, že v istom období nebol nikto ochotný prevziať úlohu štátneho kata, píše AP. Tamojšie súdy napriek tomu udeľovali tresty smrti za závažné zločiny ako napríklad vraždy.



Minister spravodlivosti Ziyambi Ziyambi povedal, že zrušenie trestu smrti je "viac ako len právna reforma, je to vyjadrenie nášho záväzku voči spravodlivosti a ľudskosti".



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila tento zákon za "svetlo nádeje pre abolicionistické hnutie v regióne". Zároveň vyjadrila poľutovanie nad tým, že trest smrti by mohol byť obnovený počas výnimočného stavu.



Ďalšie africké krajiny ako Keňa, Libéria a Ghana v uplynulom čase podnikli pozitívne kroky na zrušenie trestu smrti, ale ešte ho musia presadiť do zákona, uviedla skupina pre ľudské práva.



Amnesty International tvrdí, že trest smrti úplne zrušilo 113 krajín na svete vrátane 24 afrických. Najviac popráv sa v roku 2023 uskutočnilo v Číne, Iráne, Saudskej Arábii, Somálsku a USA, píše BBC.