Zimbabwianska polícia zachránila 251 detí zneužívaných sektou na prácu

Harare 14. marca (TASR) - Zimbabwianska polícia zadržala muža, ktorý sa vydával za proroka kresťanskej sekty. Zároveň zachránila vyše 250 detí, ktoré zmienená sekta využívala ako lacnú pracovnú silu a na jej pozemku objavila 16 nezaregistrovaných hrobov vrátane takých, v ktorých boli pochované dojčatá. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AP.



Samozvaný prorok, 56-ročný Ishmael Chokurongerwa, viedol sektu, ktorá mala vyše 1000 členov žijúcich aj so svojimi deťmi na farme vzdialenej asi 34 kilometrov severozápadne od metropole Harare.



Zachránené deti boli podľa vyjadrenia polície využívané na vykonávanie rôznych manuálnych prác, z ktorých malo prospech vedenie sekty. Z dovedna 251 detí nemalo rodné listy až 246 z nich.



Polícia taktiež zistila, že deti nechodili do školy a nedostávalo sa im oficiálne vzdelanie, no boli zneužívané ako lacná pracovná sila. Medzi objavenými hrobmi bolo aj sedem pochovaných dojčiat, ktorých pohreby neboli nahlásené úradom.



Polícia na pozemku sekty zasahovala v utorok. Samozvaný prorok bol zadržaný spoločne so svojimi siedmimi pomocníkmi, a to za trestnú činnosť zahŕňajúcu aj zneužívanie maloletých. Polícia avizovala, že ďalšie podrobnosti zverejní "vo vhodnom čase" v súlade s priebehom vyšetrovania.



Bulvárny denník H-Metro zverejnil zábery policajtov v zásahovej výstroji, pričom raziu opísal ako "veľkolepú". Policajti boli podľa týchto novín vyzbrojení zbraňami, slzotvorným sprejom a cvičenými psami. Kam polícia odviezla deti aj niektoré ženy, ktoré ich sprevádzali, nebolo bezprostredne známe.