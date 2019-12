Zimná búrka zasiahla severovýchod USA a vážne narušila dopravu

New York 1. decembra (TASR) - Zimná búrka spôsobila v nedeľu vážne narušenia dopravy na severovýchode Spojených štátov v čase, keď sa mnohí ľudia vracajú domov po oslavách Dňa vďakyvzdania a následnom predĺženom víkende. Informovala o tom agentúra DPA.



Zrušených bolo viac než 680 medzinárodných a domácich letov a ďalších 4200 malo meškanie, vyplýva z údajov webovej stránky FlightAware.



Dopravný chaos nastal počas dňa, ktorý mal byť podľa odhadov amerického združenia leteckých dopravcov Airlines for America doposiaľ vôbec najrušnejším pre leteckú dopravu v krajine, keď sa cestovať chystalo 3,1 milióna pasažierov.



Viacero aerolínií zrušilo poplatky za zmenu letu pre ľudí, ktorí mali rezervované letenky z postihnutých letísk.



Problémom pre cestujúcich boli aj nebezpečné cesty, keďže väčšina ľudí sa presúvala práve autami, uviedla Americká automobilová asociácia (AAA).



Časti USA zasiahli prudké dažde, sneženie a silný vietor, keď sa búrkový systém pohyboval krajinou smerom na severovýchod. Národná meteorologická služba (NWS) očakáva, že táto situácia pretrvá do pondelka, pričom nárazový vietor a výdatné sneženie budú pokračovať aj na západe.



Počasiu pripísali zodpovednosť za viacero úmrtí v krajine vrátane smrti dvoch detí, ktoré cestovali v aute strhnutom v sobotu záplavovou vodou v štáte Arizona.