Zimná smršť v USA: státisíce domácností a podnikov bolo bez elektriny

Chicago 5. februára (TASR) - Státisíce domácností a podnikov v strednej časti Spojených štátov zostali v piatok bez elektrického prúdu. Zimná smršť tam počas tohto týždňa priniesla mrznúci dážď a husté sneženie.



TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry Reuters.



Zradné počasie zasiahlo aj oblasť Veľkých prérií v strednej časti krajiny a Nové Anglicko na severovýchode USA.



Bez dodávok elektrickej energie bolo viac ako 370.000 zákazníkov v štátoch Texas, Arkansas, Tennessee, Ohio a New York.



Dodávateľ elektriny, zemného plynu a vody v meste Memphis v štáte Tennessee hlásil vyše 130.000 zákazníkov bez elektriny.



Letecké spoločnosti počas piatku zrušili viac ako 3000 letov. Vo štvrtok to bolo viac ako 5000 letov.



Americké letecké spoločnosti z dôvodu nepriaznivého počasia a koronavírusového variantu omikron bojujú s narušením svojej prevádzky už od obdobia pred Vianocami.



Varovania pred vplyvmi mrazivého vetra zostali v platnosti v štáte Texas a v oblasti Veľkých prérií. Varovania pred zimnými smršťami platia pre štáty Tennessee, Kentucky, New York, Pensylvánia a Nové Anglicko.