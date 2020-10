Zimná turistická sezóna v Rakúsku bude bezpečná, uisťoval Kurz

Berlín 10. októbra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že turisti budú v Rakúsku v nadchádzajúcej zimnej sezóne v bezpečí. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra DPA, ktorá citovala z piatkového interview konzervatívneho kancelára pre online vydanie nemeckého denníka Bild.



"Zimný turistický ruch v Rakúsku bude organizovaný tak, aby mohol prebiehať bezpečne," povedal Kurz.



Cestovné varovania vydané v určitých krajinách označil za "problém", ale poznamenal, že hostia z Nemecka sú v Rakúsku vítaní.



Niekoľko krajín vrátane Nemecka vydalo varovania pred cestovaním do rakúskej metropoly Viedeň a ďalších rakúskych regiónov, čo vyvoláva obavy o životne dôležitý turistický priemysel Rakúska počas blížiacej sa lyžiarskej sezóny.



Rakúska vláda sa snaží dostať situáciu so šírením koronavírusu pod kontrolu, preto zaviedla prísnejšie pravidlá pre nosenie rúšok a aj obmedzenia pre súkromné udalosti.



Napriek zlým skúsenostiam, ktoré mali mnohí európski dovolenkári so šírením infekcie v rakúskom lyžiarskom stredisku Ischgl, ktoré sa v marci stalo "ohniskom nákazy koronavírusom", Kurz vidí riziko nákazy inde.



"Riziko je v súkromnom sektore, na večierkoch, na svadbách, na rodinných oslavách," varoval rakúsky kancelár. "Menšie je na svahoch alebo vonku," dodal. V obci Ischgl sa ľudia nakazili prevažne na večierkoch mimo lyžiarskych svahov, uviedla agentúra DPA.