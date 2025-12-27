< sekcia Zahraničie
Zimná víchrica prerušila dodávky elektriny pre tisíce domácností
Mrazivé počasie narušilo aj dopravu.
Autor TASR
Kodaň 27. decembra (TASR) – Tisíce domácností vo Švédsku zostali bez elektriny v dôsledku zimnej víchrice. V meste Sandviken prišiel o život muž, ktorého zasiahol padajúci konár stromu. V častiach krajiny ráno namerali rýchlosť vetra dosahujúcu takmer silu hurikánu, informuje TASR podľa agentúry DPA, odvolávajúcej sa na miestne úrady a médiá.
Mrazivé počasie narušilo aj dopravu. Tú prerušili na početných železničných tratiach a zastavené boli aj niektoré trajekty, uviedla tlačová agentúra TT. Zasiahnutá bola podľa nej asi polovica krajiny, v ktorej boli prerušené dodávky elektrickej energie pre približne 40.000 domácností.
Víchrica zasiahla širší región vrátane Fínska, kde silný vietor viedol k obmedzeniu leteckej dopravy a tiež spôsobil výpadky prúdu. Prerušenie dodávok elektriny hlásili aj v Nórsku.
