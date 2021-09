Zimný a letný čas sa v Česku budú striedať ako doteraz

Praha 13. septembra (TASR) - Zimný a letný čas sa v Česku budú aj naďalej striedať ako doteraz. Oznámila to v pondelok po rokovaní vlády ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Vláda rozhodla, že striedanie času bude pokračovať ďalších päť rokov, napísal spravodajský server iROZHLAS.cz.



ČR bude aj naďalej v poslednú marcovú nedeľu prechádzať na letný čas, ktorý bude v platnosti až do poslednej nedele v októbri.



V súčasnej podobe bol letný čas na území Československa zavedený v roku 1979. K prijatiu tohto opatrenia prispela aj energetická kríza na začiatku uvedeného roku, spôsobená mimoriadne studenou zimou. Čas sa posúval o hodinu dopredu v prvú aprílovú sobotu o polnoci (od roku 1981 to bolo už v poslednú marcovú sobotu) a naspäť o hodinu zasa o 01.00 h v noci zo soboty na nedeľu počas posledného septembrového víkendu.



Od roku 1996 Európska komisia (EK) predĺžila obdobie letného času každoročne až do posledného októbrového víkendu. Posúvanie času sa ustálilo na 02.00 h, respektíve 03.00 h v noci, pretože v tejto dobe najmenej ovplyvňovalo dopravu.



Názory, podľa ktorých toto opatrenie negatívne vplýva na zdravie človeka, boli tiež hlavným dôvodom, pre ktorý sa začali otázkou striedania času opätovne zaoberať európske inštitúcie.



Európsky parlament (EP) v uznesení z 8. februára 2018 požiadal Európsku komisiu, aby úpravu letného času preskúmala.



Zmeny času v EÚ sa pôvodne mali skončiť v roku 2019, členské krajiny sa však nedohodli na jednotnom termíne, píšu Novinky.cz.



Podľa smernice EK, ktorú Európsky parlament schválil v marci 2019, sa mala sezónna zmena času uskutočniť naposledy v roku 2021.