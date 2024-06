EÚ posilnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Brusel/Luxemburg 21. júna (TASR) - Európska komisia (EK) privítala, že ministri zdravotníctva členských štátov EÚ v piatok v Luxemburgu prijali súbor odporúčaní zameraných na boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním. Ide o posilnenie očkovania proti ľudským papilomavírusom (HPV) a vírusu hepatitídy B (HBV), informuje spravodajca TASR.



Cieľom odporúčania členských krajín (Rada EÚ), ktoré EK navrhla v januári tohto roku, je zvýšiť zaočkovanosť proti vírusom, ktoré môžu viesť k rakovine ľudských papilomavírusov (HPV) a vírusu hepatitídy B (HBV).



Podporou zaočkovanosti môžu členské štáty predchádzať rakovine spôsobenej týmito vírusmi, zachraňovať životy a znižovať tlak na systémy zdravotnej starostlivosti. Schválené odporúčanie pomôže členským krajinám lepšie monitorovať mieru zaočkovanosti s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné riešiť nedostatky.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v správe pre médiá pripomenula, že každý rok EÚ prichádza o 14.000 obyvateľov v dôsledku rakoviny krčka maternice a hlásených je viac ako 16.000 nových infekcií hepatitídy B.



"Vďaka bezpečným a účinným vakcínam a nášmu cieľu zaočkovať 90 percent dievčat proti HPV a zvýšiť mieru očkovania proti hepatitíde B máme historickú príležitosť odstrániť rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené týmito vírusmi," vysvetlila komisárka.



Európsky plán boja proti rakovine v snahe odstrániť rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené HPV stanovil cieľ pre členské štáty dosiahnuť 90-percentnú zaočkovanosť dievčat proti HPV a výrazne zvýšiť zaočkovanosť chlapcov do roku 2030.



Cieľom únijného plánu na boj proti rakovine je zabezpečiť prístup k očkovaniu proti vírusu HBV a využívanie tohto očkovania na predchádzanie rakoviny pečene.



Odporúčanie hovorí o bezplatnom očkovaní alebo úplnom preplácaní nákladov, zriadení elektronických registrov očkovania, zabezpečení ľahkého prístupu k očkovaniu, najmä pre skupiny s vysokým rizikom alebo v znevýhodnených situáciách a začlenení očkovania do programov prevencie rakoviny



V odporúčaní Rady EÚ sa hovorí aj o posilnení komunikačného úsilia a riešení problému šírenia nepravdivých informácií a dezinformácií o očkovaní.



Pokiaľ ide o HPV, odporúčanie Rady EÚ podporuje očkovanie dievčat aj chlapcov a v prípade vírusu hepatitídy B podporuje očkovanie všetkých postihnutých skupín obyvateľstva.



Komisia bude podporovať členské štáty pri vykonávaní odporúčania, a to aj prostredníctvom jednotnej akcie vo výške 20 miliónov eur v rámci pracovného programu EU4Health 2024.