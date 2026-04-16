Ziobro a Romanowski by sa mohli vyhnúť vydaniu do Poľska
Kľúčovým by pre nich mohlo byť získanie maďarského občianstva.
Autor TASR
Varšava 16. apríla (TASR) - Poslanec Práva a spravodlivosti Marcin Romanowski a exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro sa po udelení azylu zdržiavajú v Maďarsku a môžu sa pokúsiť vyhnúť vydaniu do Poľska získaním maďarského občianstva, píše denník Rzeczpospolita. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
V súčasnosti samotný status utečenca komplikuje ich prípadné vydanie do Poľska, kde sú trestne stíhaní. Maďarská legislatíva účinná od začiatku roka 2026 ukladá súdom povinnosť odmietnuť vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu voči osobe, ktorej bol priznaný azyl v Maďarsku alebo inom členskom štáte EÚ.
Kľúčovým by pre nich mohlo byť získanie maďarského občianstva. To môže byť udelené v osobitných prípadoch rozhodnutím prezidenta na návrh vlády bez splnenia štandardných podmienok. Ak by Romanowski alebo Ziobro občianstvo získali, súd by ich ako občanov nemohol vydať ani po prípadnom zániku ich azylového statusu.
Pozbavenie štatútu utečenca zároveň automaticky neznamená návrat do Poľska. Dotknuté osoby majú možnosť brániť sa na maďarských súdoch, ktoré môžu odmietnuť vykonanie zatykača, ak by podľa nich došlo k porušeniu práv stíhanej osoby.
Právnici upozorňujú aj na širší medzinárodný kontext. Interpol napríklad odmietol vydať takzvané červené hlásenie na Romanowského s odôvodnením, že prípad má politický charakter. Takéto stanovisko môže byť jedným z faktorov, ktoré maďarské súdy zohľadnia pri rozhodovaní.
Víťaz maďarských volieb Péter Magyar avizoval, že po nástupe k moci by mohla jeho vláda prehodnotiť udelené azylové statusy. Konečné rozhodnutie o vydaní však zostáva na súdoch.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
