Ziobro do USA odcestoval s vízom pre pracovníkov zahraničných médií
Autor TASR
Varšava 20. mája (TASR) - Stíhaný bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro odcestoval 9. mája z Milána do Spojených štátov na vízum určené pre pracovníkov zahraničných médií. V stredu to oznámil hovorca poľskej Generálnej prokuratúry Przemyslaw Nowak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Máme oficiálnu informáciu, že Zbigniew Ziobro 9. mája opustil Európu a letecky odcestoval z Milána do New Yorku. Použil vízum pre pracovníka zahraničných médií,“ povedal Nowak. Cesta do USA by podľa neho nebola možná, ak by bol voči Ziobrovi vydaný európsky zatykač. Prokuratúra o jeho vydanie podľa hovorcu požiadala už 10. februára.
O tom, že Ziobro a jeho bývalý štátny tajomník Marcin Romanowski Európu neopustili z územia Maďarska, informoval v utorok aj maďarský premiér Péter Magyar počas návštevy Poľska. „Pred chvíľou som hovoril so svojimi kolegami. Existujú náznaky, že pán Romanowski tiež odišiel cez Srbsko,“ povedal podľa agentúry PAP.
Agentúra Reuters nedávno informovala, že námestník ministra zahraničných vecí USA osobne nariadil konzulárnej službe svojho ministerstva, aby prostredníctvom amerického veľvyslanectva v Budapešti vydala vízum Ziobrovi, ktorý je vo svojej domovskej krajine podozrivý z korupcie, aby politik mohol utiecť z Maďarska do Spojených štátov.
Poľské médiá v uplynulých dňoch informovali, že Ziobra videli na letisku Newark v štáte New Jersey. Údajne však išlo len o prestupnú zastávku a bývalý minister pokračoval v ceste do Washingtonu.
Ziobro čelí v Poľsku 26 obvineniam. Sejm ho v novembri 2025 zbavil imunity a súhlasil aj s jeho zadržaním a väzbou. Pokus o jeho predvedenie Agentúrou vnútornej bezpečnosti (ABW) však zlyhal, keďže sa v tom čase nenachádzal v krajine a získal azyl v Maďarsku, odkiaľ v máji odišiel do USA. Bývalý minister tvrdí, že obvinenia sú spolitizované a v zahraničí sa zdržiava pre obavy z nespravodlivého procesu. Stíhaný je aj jeho bývalý spolupracovník a štátny tajomník Marcin Romanowski, na ktorého je vydaný európsky zatykač.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
