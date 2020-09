Ziobro: Súčasná poľská vládna koalícia by mala zostať zachovaná

Varšava 21. septembra (TASR) - Poľská vládna pravicová koalícia by mala zostať jednotná, uviedol v pondelok minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, líder koaličnej strany Solidárne Poľsko (SP), v snahe zmierniť napätie, ktoré by mohlo vyústiť do rozpadu vlády a predčasných volieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



V čase, keď sa na mimoriadnom rokovaní zišlo vedenie najväčšej koaličnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), Ziobro na tlačovej konferencii vo Varšave uviedol, že "koalícia spojenej pravice je dobrá". "Som presvedčený, že tento projekt má pred sebou veľkú budúcnosť a môže pre Poľsko urobiť veľa dobrého," zdôraznil.



Podľa agentúry AP Ziobro vyzval aj na rokovania medzi stranami vládnej koalície s cieľom prekonať krízu, ktorá vznikla po tom, čo časť poslancov SP v parlamente hlasovala proti vládou podporovaným zákonom.



Napätie v poľskej vládnej koalícii sa vyostruje, odkedy Ziobrova ultrakonzervatívna strana SP požaduje tvrdší postoj proti právam homosexuálov a politike Európskej únie v oblasti zmeny klímy.



Vedenie strany PiS, ktorá sa zasadzuje za pragmatickejší postoj k EÚ, najnovšie rozhorčilo, keď časť poslancov za SP minulý týždeň v parlamente nepodporila návrh zákona o právach zvierat, ktorý bol napokon prijatý vďaka podpore opozičných strán.



Ziobrova strana okrem toho kritizovala aj plány vlády, ktorá chce úradníkom poskytnúť imunitu pred trestným stíhaním za rozhodnutia prijaté v čase boja proti pandémii vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Agentúra Reuters informovala, že Ziobro, ktorý je hlavným strojcom súdnych reforiem vyvolávajúcich nevôľu a obavy Bruselu, uviedol, že jeho strana je pripravená na ďalšie rokovania s koaličnými partnermi. Je tiež ochotná diskutovať o návrhoch zákonov týkajúcich sa práv zvierat a imunity.



Významný člen vedenia PiS Krzysztof Sobolewski uviedol, že možným výsledkom súčasnej situácie je vytvorenie menšinovej vlády a potom predčasné voľby.



Vysvetlil, že súčasný konflikt v pravicovej koalícii nie je dôsledkom zákona o ochrane zvierat. Ten bol podľa neho len katalyzátorom, "lakmusovým papierikom" pre vyhodnotenie pomerov v koalícii a "varovaním pred možným správaním našich koaličných partnerov v budúcnosti," domnieva sa Sobolewski.



"Dnes je situácia taká, že neexistuje žiadna koalícia a v rámci PiS budeme diskutovať o tom, čo bude ďalej. V hre sú všetky scenáre," uviedol Sobolewski pre verejnoprávny rozhlas.



Koalícia vedená PiS má v 460-člennej dolnej komore poľského parlamentu 235 kresiel. Bez Ziobrovej strany, ktorá má v Sejme 17 poslancov, by vláda prišla o väčšinu.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že ak by sa predčasné voľby v Poľsku konali teraz, strana PiS by v nich nezískala väčšinu a jej dvaja súčasní menší koaliční partneri by ani nedosiahli hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.