Zisk najväčšieho producenta cukru v Európe Südzucker klesol o polovicu

Hamburg 11. júla (TASR) - Spoločnosť Südzucker, najväčší producent cukru v Európe, oznámila za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka pokles zisku o takmer polovicu. Ako dôvod uviedla rast nákladov a pokles cien cukru. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma vo štvrtok uviedla, že za 1. kvartál obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, dosiahla prevádzkový zisk 155 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles o 45 %. Dodala, že pokles zisku zaznamenala ako divízia cukru, tak aj ďalšie divízie, medzi nimi divízia CropEnergies produkujúca biopalivá.



Naplnili sa tak predpovede spoločnosti, ktorá už v apríli upozornila, že zvýšené náklady na energie, vstupné suroviny či logistiku spolu s nízkymi cenami cukru na svetových trhoch povedú v 1. štvrťroku k zníženiu zisku. Navyše, tento týždeň nepriaznivé prognózy rozšírila aj na 2. kvartál.



Tržby sa však zvýšili napriek poklesu cien cukru. Prispel k tomu podstatne vyšší vývoz cukru z Európskej únie na svetové trhy.



Čo sa týka odhadu vývoja zisku za celý obchodný rok, ktorý sa skončí vo februári 2025, spoločnosť potvrdila pôvodnú prognózu. To znamená pokles prevádzkového zisku na 500 miliónov až 600 miliónov eur. V predchádzajúcom obchodnom roku 2023/2024 vykázala firma Südzucker prevádzkový zisk na úrovni 947 miliónov eur.



V prípade divízie cukru počíta spoločnosť s poklesom zisku na úroveň medzi 200 miliónmi až 300 miliónmi eur. Za predchádzajúci obchodný rok dosiahla spoločnosť v tejto divízii prevádzkový zisk na úrovni 558 miliónov eur.