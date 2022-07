Zisk Verizonu v 2. kvartáli klesol a získal menej predplatiteľov

New York 22. júla (TASR) - Americká spoločnosť Verizon Communications v piatok znížila svoju prognózu ročného zisku po tom, ako zaznamenala v 2. kvartáli jeho pokles a získala aj menej predplatiteľov, ako sa očakávalo. To signalizuje, že jej podnikanie začala ovplyvňovať vysoká inflácia. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Najväčšia telekomunikačná spoločnosť v USA v piatok uviedla, že jej zisk za tri mesiace do konca júna 2022 klesol na 5,32 miliardy USD (5,22 miliardy eur) alebo 1,24 USD na akciu z 5,95 miliardy USD alebo 1,40 USD na akciu v 2. štvrťroku minulého roka.



Bez započítania jednorazových položiek spoločnosť mal Verizon Communications upravený zisk 1,31 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 1,32 USD na akciu.



Tržby spoločnosti za 2. štvrťrok vzrástli len o 0,1 % na 33,79 miliardy USD z 33,76 miliardy USD v minulom roku.



Telekomunikačné spoločnosti vrátane Verizon a AT&T zvýšili ceny na zmiernenie vplyvu vyšších vstupných nákladov a vo vysoko konkurenčnom prostredí bojujú o zákazníkov inovatívnymi plánmi a balíkmi.



Verizon Communications však počas 2. štvrťroka získal iba 12.000 predplatiteľov mesačných paušálov. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom odhadovali, že Verizonu pribudne až 150.800 predplatiteľov po tom, ako v 1. štvrťroku stratil približne 36.000 predplatiteľov.



Spoločnosť teraz očakáva upravený zisk na akciu v roku 2022 v rozmedzí 5,10 až 5,25 USD na akciu, čo je menej ako predchádzajúci výhľad 5,40 až 5,55 USD.



(1 EUR = 1,019 USD)