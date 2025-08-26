< sekcia Zahraničie
Zistili príčinu pádu stíhačky F-16 pri Južnej Kórei z januára 2024
Autor TASR
Soul 26. augusta (TASR) - Pád americkej stíhačky F-16 do mora pri západnom pobreží Južnej Kórey z januára minulého roka zapríčinilo zlyhanie hardvéru, ktoré viedlo k zastaveniu motora. Vyplýva to zo správy vzdušných síl USA, na ktorú sa v utorok odvolala agentúra Jonhap, píše TASR.
Stíhačka F-16C pridelená armáde USA na leteckej základni Kunsan približne 175 kilometrov južne od Soulu sa zrútila do Žltého mora 31. januára 2024 pri vykonávaní pravidelného výcvikového letu, a to zhruba 41 minút po štarte. Pilot sa pred pádom bezpečne katapultoval, trosky stíhacieho stroja sa však nepodarilo nájsť.
Z dostupných dôkazov vyplynulo, že príčinou nehody bolo zlyhanie motora v dôsledku poruchy hardvéru, píše sa v správe amerického letectva z minulého týždňa. K týmto záverom vyšetrovatelia došli na základe výpovedí svedkov a zvukových nahrávok. Pre stratu výkonu motora prišla stíhačka o schopnosť udržať výšku a rýchlosť a pilot podľa správy už nedokázal doletieť k najbližšiemu letisku.
V Južnej Kórei podľa agentúry Jonhap došlo v rokoch 2023 a 2024 k trom po sebe idúcim haváriám amerických stíhačiek F-16. Prvá z nich sa zrútila v máji 2023 do poľa, ďalšie havarovalo v decembri toho istého roka do Žltého mora. Všetci piloti sa katapultovali. Vyšetrovanie pripísalo májovú haváriu čiastočnej strate výkonu motora a decembrovú nehodu poruche navigačného systému GPS.
