Zistili prvý prípad mroža, ktorý uhynul na vtáčiu chrípku

Oslo 29. apríla (TASR) - Na jednom z nórskych ostrovov zistili prvý prípad uhynutia mroža na vtáčiu chrípku. Agentúre AFP to v pondelok povedal Christian Lydersen z Nórskeho polárneho inštitútu, informuje TASR.



Uhynutého mroža objavili už vlani na ostrove Hopen v súostroví Svalbard (Špicbergy). Testy, ktoré vykonalo nemecké laboratórium, teraz odhalili prítomnosť vtáčej chrípky. Nedalo sa pritom určiť, či ide o kmeň H5N1 alebo H5N8, keďže testovaná vzorka bola príliš malá. "Je to prvýkrát, čo bola vtáčia chrípka zaznamenaná u mroža," dodal Lydersen.



Na Špicbergoch, ktoré ležia na polceste medzi pevninským Nórskom a severným pólom, objavili vlani celkovo asi šesť uhynutých mrožov. Podľa Lydersena je možné, že niektoré z nich mali vtáčiu chrípku. Tieto morské cicavce môžu vážiť až dve tony, pričom sa živia najmä rybami a mäkkýšmi, no občas konzumujú aj morské vtáky.



Mrože sa zvyknú združovať najmä v letných mesiacoch, keď sa topí ľad. Podľa Lydersena je preto teraz dôležité sledovať vývoj situácie. V ohrození sú v súvislosti s vtáčou chrípkou aj ľadové medvede, ktoré by sa mohli nakaziť konzumáciou infikovaného mroža.



Vtáčia chrípka si od roku 2020 vyberá čoraz väčšiu daň na hospodárskych zvieratách. Podľa amerických úradov v dôsledku nej na Aljaške uhynul jeden ľadový medveď. V Južnej Amerike si zase vyžiadala životy tisícov morských cicavcov.